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РИА Новости

Украина готова увеличить транзит газа из-за ремонта "Северного потока"

Вчера, 13:19
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Украинская ГТС готова увеличить транзит российского газа в Европу в связи с остановкой на плановый ремонт морского трубопровода "Северный поток", сообщила во вторник пресс-служба госкомпании "Нафтогаз".
"Россия остановила работу газопровода "Северный поток". Обе нити морского газопровода не будут работать две недели. Говорят, что идет ремонт. Интересно, что неделю назад РФ приостановила транзит газа по трубопроводу "Ямал-Европа". Вроде тоже на ремонт… Вероятно, в газпромовских газопроводах завелась редкая форма агрессивной ржавчины. Украинская ГТС готова к увеличению заявки транзита", - говорится в сообщении "Нафтогаза" в Facebook.
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Согласно данным оператора польского участка газопровода "Ямал-Европа" - компании Gaz-System, транспортировка по нему приостанавливалась на два дня, с 8 по 9 июля, для планового ремонта.
Плановую остановку "Северного потока" на техобслуживание анонсировал на прошлой неделе его оператор - компания Nord Stream AG. Подобные работы проводятся ежегодно, в этот раз они запланированы на период с 16 по 30 июля.
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