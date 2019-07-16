Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T13:33Z
https://ria.ru/20190716/1556571376.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Киев готов обсуждать возможность расширения "нормандского формата"

Вчера, 13:13
547
КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Киев официально не приглашал США и Великобританию к участию в "нормандском формате" по урегулированию конфликта в Донбассе, но не исключает возможности его переформатирования, заявил заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко
"Действительно, вопрос расширения "нормандского формата" обсуждается не первый раз, и не только этим президентом, но и его предшественником. Есть ряд наций, которые высказывали свою заинтересованность в том, чтобы принять участие", - сказал Пристайко на брифинге во вторник. По его словам, в частности Канада и Польша готовы были принять участие в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.
И.о. министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
9 июля, 11:12
В ДНР заявили, что власти Украины пытаются выйти из "нормандского формата"
При этом, по его словам, Киев пока не направлял официальных приглашений Великобритании и США для участия в переговорах в "нормандском формате". Он также не исключил возможности переформатирования "нормандского формата", если он не будет приносить результатов.
"Нормандский формат" - это не Библия, как и минский формат. Мы не можем вечно работать в рамках этих форматов, если они не приносят мир на нашу землю. Если мы увидим и убедимся, что эти форматы исчерпали себя, мы будем искать новые форматы", - заявил Пристайко.
11710010
Обсудить 0
Вадим ПристайкоДонбассУкраинаВ мире
Рекомендуем
На Украине заявили, что Путин и Зеленский проведут новые переговоры
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
В Киеве рассказали о подготовке визита Зеленского в США
В офисе Зеленского надеется на скорое освобождение украинских моряков
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Украина готова увеличить транзит газа из-за ремонта "Северного потока"
Лента
новостей
Начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов во время брифинга
Эксперт прокомментировал публикацию Die Welt про "неожиданный удар" России
В Совфеде ответили на слова Вакарчука о наказании за переговоры с Россией
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Жители Донецка вышли на акцию "Зеленский, признай выбор Донбасса"
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
В ГД назвали условия для работы России над ядерным договором с США и Китаем
На встрече в "нормандском формате" не обсуждали ввод миротворцев в Донбасс
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик в Турции. Архивное фото
В НАТО случайно раскрыли места, где хранится американское ядерное оружие
Член националистического батальона Азов в Мариуполе
РИА Новости нашло доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе
Петр Порошенко
Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров назвал центральное условие для урегулирования в Донбассе
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной
В Киеве сообщили о согласовании "нормандским форматом" обмена пленными
Блокпост украинских военных в Донецкой области
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе, заявили в ДНР
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:45Турция отправит в Восточное Средиземноморье четвертое судно
10:41Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
10:39Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
10:38Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
Лента новостейМолния