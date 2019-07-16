Киев готов обсуждать возможность расширения "нормандского формата"

КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Киев официально не приглашал США и Великобританию к участию в "нормандском формате" по урегулированию конфликта в Донбассе, но не исключает возможности его переформатирования, заявил заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко

"Действительно, вопрос расширения "нормандского формата" обсуждается не первый раз, и не только этим президентом, но и его предшественником. Есть ряд наций, которые высказывали свою заинтересованность в том, чтобы принять участие", - сказал Пристайко на брифинге во вторник. По его словам, в частности Канада и Польша готовы были принять участие в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.

При этом, по его словам, Киев пока не направлял официальных приглашений Великобритании и США для участия в переговорах в "нормандском формате". Он также не исключил возможности переформатирования "нормандского формата", если он не будет приносить результатов.