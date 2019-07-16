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РИА Новости

В Хорватии из-за пожара эвакуировали десять тысяч гостей фестиваля музыки

Вчера, 13:11
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© REUTERS / Antonio SimmonsПожар во время музыкального фестиваля на острове Паг в Хорватии. 16 июля 2019
Пожар во время музыкального фестиваля на острове Паг в Хорватии. 16 июля 2019
© REUTERS / Antonio Simmons
Пожар во время музыкального фестиваля на острове Паг в Хорватии. 16 июля 2019
БЕЛГРАД, 16 июл - РИА Новости. Хорватские экстренные службы эвакуировали 10 тысяч гостей музыкального фестиваля из-за лесного пожара в районе пляжа Зрче на острове Паг в Адриатическом море, сообщила полиция и Хорватское пожарное объединение (HVZ).
Пожар в сосновом лесу близ пляжа Зрче начался около 1.00 (2.00 мск) в ночь на вторник. Огонь быстро распространился на территорию всего в 300 метрах от туристических объектов пляжа Зрче, где в эти дни проводится музыкальный Fresh Island festival. Из управления полиции Личско-сеньской жупании (округа) сообщили, что эвакуировали ночью 10 тысяч гостей фестиваля. ВВС Хорватии отправили на тушение огня несколько спецсамолетов.
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"Пожар на открытом пространстве, который возник ночью близ пляжа Зрче на острове Паг, взят под контроль. В 7.45 (8.45 мск) первый из трех Canadair CL-415 улетел с пожара, еще два скоро также покинут место возгорания. В тушении в данный момент занято 64 пожарных и 21 пожарная машина", - сообщило утром HVZ на своей странице в Facebook.
Островная трасса Паг-Новаля продолжает оставаться закрытой из-за пожара.
Министерство обороны сообщило, что задействовало на тушении также два самолета Airtractor AT-802. Всего с 17 июня противопожарный авиаотряд ВВС Хорватии с авиабазы под городом Задар совершил 297 вылетов и сбросил на огонь 1,6 тысячи тонн воды.
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