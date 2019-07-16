В Хорватии из-за пожара эвакуировали десять тысяч гостей фестиваля музыки

Пожар во время музыкального фестиваля на острове Паг в Хорватии. 16 июля 2019

Пожар во время музыкального фестиваля на острове Паг в Хорватии. 16 июля 2019

БЕЛГРАД, 16 июл - РИА Новости. Хорватские экстренные службы эвакуировали 10 тысяч гостей музыкального фестиваля из-за лесного пожара в районе пляжа Зрче на острове Паг в Адриатическом море, сообщила полиция и Хорватское пожарное объединение (HVZ).

Пожар в сосновом лесу близ пляжа Зрче начался около 1.00 (2.00 мск) в ночь на вторник. Огонь быстро распространился на территорию всего в 300 метрах от туристических объектов пляжа Зрче, где в эти дни проводится музыкальный Fresh Island festival. Из управления полиции Личско-сеньской жупании (округа) сообщили, что эвакуировали ночью 10 тысяч гостей фестиваля. ВВС Хорватии отправили на тушение огня несколько спецсамолетов.

"Пожар на открытом пространстве, который возник ночью близ пляжа Зрче на острове Паг, взят под контроль. В 7.45 (8.45 мск) первый из трех Canadair CL-415 улетел с пожара, еще два скоро также покинут место возгорания. В тушении в данный момент занято 64 пожарных и 21 пожарная машина", - сообщило утром HVZ на своей странице в Facebook.

Островная трасса Паг-Новаля продолжает оставаться закрытой из-за пожара.