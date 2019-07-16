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РИА Новости

Минск примет фестиваль "WG Fest: День танкиста"

Вчера, 13:11
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© Предоставлено компанией WargamingФестиваль "WG Fest: День танкиста"
Фестиваль WG Fest: День танкиста
© Предоставлено компанией Wargaming
МОСКВА, 16 июл - Компания Wargaming. Два месяца остается до масштабного праздника, который объединит в себе два легендарных фестиваля — "День танкиста" и проводившийся ранее в Москве WG Fest. Огромная площадка с множеством развлечений для всей семьи развернется в минском парке Победы (проспект Победителей, 45) на территории в 100 гектаров.

Для тех, кто любит комфорт

Для самых ярых поклонников игр Wargaming на фестивале будет организована зона повышенного комфорта "Премиум-ангар". Здесь можно будет увидеть выступления разработчиков и задать им все интересующие вопросы. Отдельная игровая зона на 100 компьютеров, а также зона мобильных и консольных проектов компании соберет всех желающих проверить себя в жарких онлайн-сражениях. Дополнительный WG Shop, собственный фуд-корт и зона отдыха, возможность встретиться с танковыми блогерами и выиграть крутые призы — все это и многое другое ждет посетителей "Премиум-ангара".
Попасть в зону повышенного комфорта смогут все, кто приобретет пакет "WG Fest: День танкиста. VIP-набор", в комплекте с которым идет пригласительный. Однако желающим стоит поторопиться: как и в прошлом году, на фестивале ожидается более 200 000 посетителей, в то время как количество специальных пакетов ограничено. Не упустите свой шанс провести "WG Fest: День танкиста" с комфортом и в компании друзей.
Заказать VIP-набор можно здесь:
· ru.wargaming.net

Безграничный праздник

Фестиваль приглашает всех любителей игр Wargaming приходить вместе с семьями и друзьями — для каждого найдется много интересных активностей и развлечений:
· на территории фестиваля развернется масштабная игровая зона с играми Wargaming;
· площадка с игрой World of Tanks станет одной из самых больших под открытым небом в Беларуси (более 200 компьютеров);
· на главной сцене выступят именитые хедлайнеры различных направлений — чтобы каждый смог услышать музыку по душе;
· еще больше активностей и конкурсов для всей семьи и, конечно же, призов;
· а также огромный фуд-корт, яркие арт-объекты и фотозоны, детская площадка, бьюти-зона и многое другое.
"WG Fest: День танкиста" состоится 15 сентября 2019 года. Начало в 14:00. Вход на фестиваль — бесплатный.
Дополнительная информация:
· worldoftanks.ru
О компании Wargaming
Wargaming — один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Сегодня компания, основанная в 1998 году, располагает офисами по всему миру и насчитывает более 4500 сотрудников.
Аудитория игр Wargaming, включая флагманские проекты World of Tanks и World of Warships, охватывает более 200 миллионов пользователей на всех крупных игровых платформах.
В компании активно развивается социальное направление: Wargaming сотрудничает с музеями, реализует образовательные и благотворительные проекты, а также участвует в сохранении и популяризации военной истории.
Официальный сайт:
wargaming.com
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