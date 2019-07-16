В офисе Зеленского надеется на скорое освобождение украинских моряков

КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко надеется, что задержанные в России украинские моряки будут освобождены в ближайшее время.
"Я надеюсь, что моряки будут отпущены в ближайшей время. Не могу вам рассказывать детали переговоров, но мы с нашей переговорной командой на постоянном контакте, и осознаем, какие есть шансы получить наших ребят обратно в ближайшей время", - сказал Пристайко на брифинге во вторник.
В понедельник замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Адвокат Николай Полозов 9 июля заявлял, что следствие по делу украинских моряков завершено, им всем предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы). По его словам, скоро суд рассмотрит ходатайство о продлении им сроков ареста, а затем участники процесса перейдут к ознакомлению с материалами уголовного дела.
МИД России 25 июня направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве, в которых, в частности, обращено внимание на имеющиеся в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения. Глава МИД Украины Климкин в ответ выразил несогласие с позицией России и потребовал, чтобы Москва освободила 24 украинских моряка и три корабля.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту РФ, и обратился к премьеру страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности из-за этого. Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск", а сам конфликт с президентом назвал "не столько содержательной, сколько эмоциональной" историей.
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.