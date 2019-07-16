Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T13:09Z
https://ria.ru/20190716/1556571098.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В офисе Зеленского надеется на скорое освобождение украинских моряков

Вчера, 13:09
332
КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко надеется, что задержанные в России украинские моряки будут освобождены в ближайшее время.
"Я надеюсь, что моряки будут отпущены в ближайшей время. Не могу вам рассказывать детали переговоров, но мы с нашей переговорной командой на постоянном контакте, и осознаем, какие есть шансы получить наших ребят обратно в ближайшей время", - сказал Пристайко на брифинге во вторник.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
15 июля, 16:35
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков
В понедельник замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Адвокат Николай Полозов 9 июля заявлял, что следствие по делу украинских моряков завершено, им всем предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы). По его словам, скоро суд рассмотрит ходатайство о продлении им сроков ареста, а затем участники процесса перейдут к ознакомлению с материалами уголовного дела.
МИД России 25 июня направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве, в которых, в частности, обращено внимание на имеющиеся в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения. Глава МИД Украины Климкин в ответ выразил несогласие с позицией России и потребовал, чтобы Москва освободила 24 украинских моряка и три корабля.
Задержанные украинские моряки в суде
15 июля, 21:30
МИД заявил об отсутствии реакции Киева на предложения по украинским морякам
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту РФ, и обратился к премьеру страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности из-за этого. Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск", а сам конфликт с президентом назвал "не столько содержательной, сколько эмоциональной" историей.
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
190017
Обсудить 0
Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
Рекомендуем
Киев готов обсуждать возможность расширения "нормандского формата"
РИА
Новости
На Украине заявили, что Путин и Зеленский проведут новые переговоры
Начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов во время брифинга
Эксперт прокомментировал публикацию Die Welt про "неожиданный удар" России
Президент Украины Владимир Зеленский
В Киеве рассказали о подготовке визита Зеленского в США
Лента
новостей
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Украина готова увеличить транзит газа из-за ремонта "Северного потока"
В Совфеде ответили на слова Вакарчука о наказании за переговоры с Россией
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отвечает на вопросы журналистов у здания Верховного суда Украины
Москалькова рассказала о состоянии арестованных украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский
В офисе Зеленского заявили, что пока не намерены назначать посла в России
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной
В Киеве сообщили о согласовании "нормандским форматом" обмена пленными
На Украине число отравившихся после свадьбы возросло до 45 человек
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский надеется, что его партия победит на выборах в Раду
Офис Зеленского заявил о подготовке реформы сектора безопасности
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
Фамилия Вышинского всегда звучит в переговорах с Москвой, заявили в Киеве
На встрече в "нормандском формате" не обсуждали ввод миротворцев в Донбасс
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Жители Донецка вышли на акцию "Зеленский, признай выбор Донбасса"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:45Турция отправит в Восточное Средиземноморье четвертое судно
10:41Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
10:39Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
10:38Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
Лента новостейМолния