В офисе Зеленского надеется на скорое освобождение украинских моряков

КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко надеется, что задержанные в России украинские моряки будут освобождены в ближайшее время.

"Я надеюсь, что моряки будут отпущены в ближайшей время. Не могу вам рассказывать детали переговоров, но мы с нашей переговорной командой на постоянном контакте, и осознаем, какие есть шансы получить наших ребят обратно в ближайшей время", - сказал Пристайко на брифинге во вторник.

В понедельник замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Адвокат Николай Полозов 9 июля заявлял, что следствие по делу украинских моряков завершено, им всем предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы). По его словам, скоро суд рассмотрит ходатайство о продлении им сроков ареста, а затем участники процесса перейдут к ознакомлению с материалами уголовного дела.

МИД России 25 июня направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве, в которых, в частности, обращено внимание на имеющиеся в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения. Глава МИД Украины Климкин в ответ выразил несогласие с позицией России и потребовал, чтобы Москва освободила 24 украинских моряка и три корабля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту РФ, и обратился к премьеру страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности из-за этого. Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск", а сам конфликт с президентом назвал "не столько содержательной, сколько эмоциональной" историей.