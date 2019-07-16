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РИА Новости

СМИ: число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 12 человек

Вчера, 13:07
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© REUTERS / StringerСпасатели и жители ищут выживших на месте рухнувшего здания в Мумбаи, Индия. 16 июля 2019
Спасатели и жители ищут выживших на месте рухнувшего здания в Мумбаи, Индия. 16 июля 2019
© REUTERS / Stringer
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июл - РИА Новости. Число погибших при обрушении 4-этажного жилого здания на юге индийского Мумбаи (штат Махараштра) возросло до 12, ещё несколько десятков человек остаются под завалами, пишет журнал India Today.
Ранее СМИ сообщали о двух погибших.
Инцидент произошёл около полудня по местному времени в районе Донгри. На месте обрушения продолжается поисково-спасательная операция. Параллельно с этим сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину произошедшего. Конкретная причина аварии до сих пор не названа.
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К настоящему времени из-под завалов удалось вытащить пять человек, в том числе троих детей. Между тем, спасатели опасаются, что число жертв может значительно возрасти.
Опрошенные журналистами очевидцы ранее назвали в качестве возможной причины трагедии солидный возраст дома - по их словам, зданию было "от 90 до 100 лет".
Накануне в северном индийском штате Химачал-Прадеш произошёл схожий инцидент: пятиэтажное здание, в котором располагалась закусочная, обрушилось, похоронив под собой 14 человек. Большая часть погибших - военнослужащие армии Индии, которые на момент случившегося обедали внутри.
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