Украинская полиция проверяет информацию о минировании гостиниц в Одессе

КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Правоохранители проверяют информацию о минировании десяти гостиниц в Одессе, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Полиция проверяет информацию о минировании десяти гостиниц в городе Одесса", - говорится в сообщении.
На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и работники Госслужбы по ЧС.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.