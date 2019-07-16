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РИА Новости

Украинская полиция проверяет информацию о минировании гостиниц в Одессе

Вчера, 13:06
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© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в фотобанкПамятник Дюку де Ришелье в Одессе. Архивное фото
Памятник Дюку де Ришелье в Одессе. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Поляков
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Правоохранители проверяют информацию о минировании десяти гостиниц в Одессе, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Полиция проверяет информацию о минировании десяти гостиниц в городе Одесса", - говорится в сообщении.
На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и работники Госслужбы по ЧС.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
Вчера, 12:55
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