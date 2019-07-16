Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T13:05Z
https://ria.ru/20190716/1556570792.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155616/18/1556161826_0:301:2403:1654_1036x0_80_0_0_ed2c6324166ad1258920543ab8520b74.jpg
РИА Новости

Макрон заявил, что попробует оживить диалог Белграда и Приштины

Вчера, 13:05
220
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 16 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в совместном с президентом Сербии Александром Вучичем разговоре со студентами заявил, что постарается оживить приостановленный диалог властей Сербии и самопровозглашенной республики Косово, передает национальное сербское телевидение (РТС).
Визит президента Франции стал первым с приезда в Сербию Жака Ширака в 2001 году. В понедельник он провел переговоры с сербским президентом Александром Вучичем, французская и сербская делегации подписали 22 документа в области экономики, культуры, безопасности. Затем высокопоставленный гость с сербским руководством возлагали цветы и венки к памятникам героям Первой мировой войны. Вечером первого дня Макрон обратился на сербском языке к белградцам у Памятника благодарности Франции на плато Калемегдан, чем вызвал овации собравшихся.
Во вторник утром Макрон вместе с Вучичем выступили перед студентами Региональной канцелярии по сотрудничеству молодежи (RYCO). При разговоре из журналистов присутствовало лишь национальное телевидение Сербии.
"Он (Макрон) отметил, что будет заниматься обновлением диалога и достижением всеобъемлющего, постоянного и компромиссного соглашения, и что проведет специальную встречу с руководством Белграда, Приштины и канцлером Германии Ангелой Меркель с целью обеспечения достижения соглашения", - передает телеканал.
Министр обороны Сербии Александр Вулин
10 июля, 15:32
Министр обороны Сербии обвинил косовоалбанские власти во лжи
"Макрон указал, что ЕС должен реформироваться, чтобы принять Сербию, что Сербия – большая европейская страна и нация, у которой есть свое место в Европе, но что и сама она должна продолжить путь реформ", - сообщило РТС.
Вучич затем заявил, что встреча руководства Сербии с косовоалбанскими властями при посредничестве Франции и Германии может состояться в сентябре. Встречей со студентами программа визита французского лидера в Сербию завершилась.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Вчера, 12:24
Встречи с Макроном по СВПД пока не планируется, заявил Песков
120002
Обсудить 1
Эммануэль МакронАлександр ВучичФранцияСербияКосовоВ мире
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Встречи с Макроном по СВПД пока не планируется, заявил Песков
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковни. 2 июля 2019
Лавров прокомментировал переговоры между властями и оппозицией Венесуэлы
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 20 июня 2019
В ЕС поддержали возобновление переговоров по Венесуэле
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель 65 лет: может ли "вечная канцлер" из-за болезни оставить свой пост?
Лента
новостей
На Украине заявили, что Путин и Зеленский проведут новые переговоры
Танки Т-72Б3 армии России
Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
Президент Украины Владимир Зеленский
В Киеве рассказали о подготовке визита Зеленского в США
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков подтвердил подготовку к визиту Путина в Венгрию
В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Коалиция по-украински: кого позовет в напарники "Слуга народа"
В офисе Зеленского надеется на скорое освобождение украинских моряков
Памятник Дюку де Ришелье в Одессе. Архивное фото
Украинская полиция проверяет информацию о минировании гостиниц в Одессе
В Таиланде привели к присяге новое правительство
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров назвал центральное условие для урегулирования в Донбассе
На встрече в "нормандском формате" не обсуждали ввод миротворцев в Донбасс
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00Мосгоризбирком готов рассмотреть жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы
10:56Из Сирии в Россию вернулись 300 военных полицейских
10:56В Крыму опровергли сообщения о допросах украинских туристов
10:53В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
10:52СМИ: Джонсон планирует провести досрочные всеобщие выборы в Британии
10:52Прототип звездолета Маска загорелся во время проверки двигателя
10:47Генконсульство США оценило желание уральца установить табличку Никсону
10:45Турция отправит в Восточное Средиземноморье четвертое судно
10:41Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
10:39Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
10:38Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
Лента новостейМолния