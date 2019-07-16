Макрон заявил, что попробует оживить диалог Белграда и Приштины

БЕЛГРАД, 16 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в совместном с президентом Сербии Александром Вучичем разговоре со студентами заявил, что постарается оживить приостановленный диалог властей Сербии и самопровозглашенной республики Косово, передает национальное сербское телевидение Президент Франции Эммануэль Макрон в совместном с президентом Сербии Александром Вучичем разговоре со студентами заявил, что постарается оживить приостановленный диалог властей Сербии и самопровозглашенной республики Косово, передает национальное сербское телевидение (РТС)

Визит президента Франции стал первым с приезда в Сербию Жака Ширака в 2001 году. В понедельник он провел переговоры с сербским президентом Александром Вучичем, французская и сербская делегации подписали 22 документа в области экономики, культуры, безопасности. Затем высокопоставленный гость с сербским руководством возлагали цветы и венки к памятникам героям Первой мировой войны. Вечером первого дня Макрон обратился на сербском языке к белградцам у Памятника благодарности Франции на плато Калемегдан, чем вызвал овации собравшихся.

Во вторник утром Макрон вместе с Вучичем выступили перед студентами Региональной канцелярии по сотрудничеству молодежи (RYCO). При разговоре из журналистов присутствовало лишь национальное телевидение Сербии.

"Он (Макрон) отметил, что будет заниматься обновлением диалога и достижением всеобъемлющего, постоянного и компромиссного соглашения, и что проведет специальную встречу с руководством Белграда, Приштины и канцлером Германии Ангелой Меркель с целью обеспечения достижения соглашения", - передает телеканал.

"Макрон указал, что ЕС должен реформироваться, чтобы принять Сербию, что Сербия – большая европейская страна и нация, у которой есть свое место в Европе, но что и сама она должна продолжить путь реформ", - сообщило РТС.

Вучич затем заявил, что встреча руководства Сербии с косовоалбанскими властями при посредничестве Франции и Германии может состояться в сентябре. Встречей со студентами программа визита французского лидера в Сербию завершилась.