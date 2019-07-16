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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

ЦИК не может исправить ошибки в листах кандидатов в МГД, заявил Булаев

Вчера, 13:03
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкНиколай Булаев
Николай Булаев
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Центризбирком России не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут только в суде, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"Ваши (кандидатов - ред.) подписные листы не соответствуют нормам закона. Попробуйте доказать, что это наоборот, но это доказать можно только в суде. Мы правоприменительный орган. Мы смотрим закон и смотрим предложения: не соответствует - мы исправить эту ошибку не можем. Это допущенная ошибка. Допущено нарушение, и признать, что оно не влияет на ход избирательной кампании, может только суд", - сказал Булаев на рабочем заседании в ЦИК во вторник.
Глава ЦИК Элла Памфилова
Вчера, 11:37
Памфилова прокомментировала требование кандидатов в МГД о встрече 16 июля
По его словам, задача ЦИК состоит в том, чтобы все работали по одним и тем же правилам. "Все члены избирательной комиссии действуют в рамках закона", - добавил он.
Ранее во вторник в Мосгоризбиркоме сообщили, что 25 окружных избирательных комиссий уже завершили рассмотрение всех представленных кандидатами документов, зарегистрировано 216 кандидатов, 27 было отказано. Во вторник еще 20 окружных избирательных комиссий рассмотрят документы 47 кандидатов.
Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. По его словам, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трех партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.
Позднее Мосгоризбирком сообщил, что выявил брак выше допустимого в подписях, собранных Соболь, что является основанием для отказа в ее регистрации. Оппозиционер Дмитрий Гудков также заявил РИА Новости, что эксперты нашли больше максимально допустимого числа брака в подписях за его выдвижение, что означает снятие его кандидатуры с выборов. Он отметил, что будет обжаловать это решение. При проверке подписей Митрохина и Ильи Яшина также было выявлено свыше 10% брака.
Табличка на здании Московской городской думы
Вчера, 09:50
Более 210 человек зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты МГД
В воскресение прошла несанкционированная акция "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". Среди ее участников - Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин.
В понедельник председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что среди участников воскресной несогласованной акции в Москве, которые намерены участвовать в выборах депутатов Мосгордумы, нет тех, кому было бы отказано в регистрации в качестве кандидатов. Окончательные решения будут принимать окружные комиссии 16 июля.
Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам, необходимо собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Вчера, 10:25
Кандидатам Булыкину и Ретеюму отказали в регистрации на выборы в МГД
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Выборы в МосгордумуНиколай БулаевЦИК РФРоссияВыборы в Московскую городскую ДумуПолитика
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