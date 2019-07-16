Джордж Мартин заверил, что не пойдет на поводу у фанатов "Игры престолов"

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Автор эпоса "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин заявил в интервью Entertainment Weekly, что не будет вносить изменения в две последние книги цикла из-за негативной реакции фанатов на финальный сезон сериала "Игра престолов".
"Я хочу написать такую книгу, которую всегда собирался написать. Когда она выйдет, кому-то она может понравиться, а кому-то – нет", - сказал Мартин, уточнив, что он уже "планирует конкретное завершение".
Автор признался, что последние три года испытывал странное чувство, поскольку сериал опережал события, разворачивающиеся в книгах: "Да, я рассказал им (сценаристам Дэвиду Бениоффу и Д.Б. Уайссу - Прим. ред.) кое-что, к чему-то они прислушались. Но все равно получилась другая история".
Поклонники сериала, недовольные финальным сезоном "Игры престолов", запустили петицию, которую подписали более миллиона человек. Они требуют, чтобы "более компетентные шоураннеры" переписали финал.