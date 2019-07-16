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РИА Новости
Культура

Джордж Мартин заверил, что не пойдет на поводу у фанатов "Игры престолов"

Вчера, 13:12
1589
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Автор эпоса "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин заявил в интервью Entertainment Weekly, что не будет вносить изменения в две последние книги цикла из-за негативной реакции фанатов на финальный сезон сериала "Игра престолов".
"Я хочу написать такую книгу, которую всегда собирался написать. Когда она выйдет, кому-то она может понравиться, а кому-то – нет", - сказал Мартин, уточнив, что он уже "планирует конкретное завершение".
Автор признался, что последние три года испытывал странное чувство, поскольку сериал опережал события, разворачивающиеся в книгах: "Да, я рассказал им (сценаристам Дэвиду Бениоффу и Д.Б. Уайссу - Прим. ред.) кое-что, к чему-то они прислушались. Но все равно получилась другая история".
Поклонники сериала, недовольные финальным сезоном "Игры престолов", запустили петицию, которую подписали более миллиона человек. Они требуют, чтобы "более компетентные шоураннеры" переписали финал.
Кадр из фильма Игра престолов
8 июля, 04:35
В Белфасте вышивают гобелен по мотивам "Игры престолов"
210000
КультураКино и сериалыНовости культурыИгра престолов (сериал)Джордж Мартин
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