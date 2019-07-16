Минпросвещения решит проблему повтора в программах среднего профобразования

"Это региональная специфика: в чем у региона есть потребность в настоящий момент, вот там, собственно, и будет это происходить (сокращение - ред.). Есть разные на одну и ту же профессию обучающие программы: одна три года, а другая - четыре, хотя профессия называется одинаково. Конечно, в первую очередь это дублирование будет убираться", - сказала она, отвечая на вопрос, какие приоритетные направления попадут под сокращение.