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РИА Новости

Минпросвещения решит проблему повтора в программах среднего профобразования

Вчера, 13:02
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© Фото : Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Ирина Потехина в должности помощника полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе
Ирина Потехина в должности помощника полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе
© Фото : Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе
СКОЛКОВО, 16 июл - РИА Новости. Министерство просвещения РФ планирует убирать дублирование программ среднего профобразования (СПО), рассказала РИА Новости заместитель министра просвещения РФ Ирина Потехина в кулуарах образовательного интенсива "Остров 10-22" в Сколтехе.
"Это региональная специфика: в чем у региона есть потребность в настоящий момент, вот там, собственно, и будет это происходить (сокращение - ред.). Есть разные на одну и ту же профессию обучающие программы: одна три года, а другая - четыре, хотя профессия называется одинаково. Конечно, в первую очередь это дублирование будет убираться", - сказала она, отвечая на вопрос, какие приоритетные направления попадут под сокращение.
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Потехина добавила, что определенных сроков по сокращению учебных программ в СПО до 2,5 лет не будет.
"Нет такого конкретного срока, и не будет его для всех одинакового. У нас СПО, все колледжи находятся в ведении регионов. Какие-то колледжи идут быстрее, какие-то медленнее, мы никого не подгоняем, мы помогаем методически, мы помогаем регуляторно. Так, чтобы какие-то сроки, - не будет", - сказала она.
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Министерство просвещения РоссииОбразование - Общество
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