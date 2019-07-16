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РИА Новости

Госдума приняла законы о наказании за воспрепятствование работе медиков

Вчера, 13:01
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении законы об установлении ответственности за недопуск машин скорой помощи к пациентам и воспрепятствование работе медиков.
Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях были разработаны вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и главой комитета ГД по охране здоровья Дмитрием Морозовым (оба ЕР) при участии министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. Предложения поддержали Верховный суд и федеральное правительство, в апреле 2017 года их внесли в нижнюю палату парламента.
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Один из законов дополняет Уголовный кодекс нормой, согласно которой воспрепятствование деятельности медработников, повлекшее тяжкий вред здоровью пациента, карается лишением свободы на срок до двух лет, принудительными работами до двух лет или штрафом до 80 тысяч рублей. Если такие же действия повлекли смерть пациента, они будут наказываться тюремным сроком до четырех лет.
Вторым законом предлагается предусмотреть в КоАП штраф от 4 до 5 тысяч рублей за случаи, когда препятствование работе медиков не сказалось на здоровье пациента.
Кроме этого, предусматривается ужесточение наказания для водителей, не пропустивших скорую помощь или другие машины экстренных служб с включенными мигалками и звуковым сигналом: законодатели предлагают увеличить штраф до пяти тысяч рублей или лишать нарушителей водительских прав на срок от трех месяцев до года.
Сейчас за подобные действия предполагается наказание в виде штрафа до 500 рублей либо лишения прав на срок до трех месяцев.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроекты были разработаны депутатами после нескольких резонансных и трагических случаев, один из которых привел к гибели человека, находящегося в машине скорой помощи, которую отказался пропустить "лихач" на дороге.
Он отметил, что "при подготовке ко второму чтению законопроект прошел всестороннее обсуждение с медицинским сообществом, экспертами". "Мы вышли на проработанное решение, которое позволит защитить пациентов и медицинский персонал скорой помощи", - сказал спикер Госдумы.
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