Госдума приняла закон о выплате стипендий даже при блокировке счетов вуза

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, предусматривающий выплату стипендий даже при блокировке счетов вуза.

Документ дополняет перечень операций, доступных бюджетным учреждениям при заблокированном счете, операциями по выплате стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального, регионального или местного бюджетов.

Студенты очной формы обучения, многие из которых приезжают поступать в вузы из других населенных пунктов, других регионов, имеют немного источников дохода. Поэтому блокировка счетов из-за финансовых трудностей вуза не должна дополнительно "бить" по его студентам, пояснял ранее один из инициаторов принятия закона, первый замруководителя фракции "Единая Россия" Виктор Кидяев.

Он напоминал, что почти в каждом вузе среди студентов есть получатели социальных стипендий: сироты, инвалиды, и их ситуация наиболее сложна. Права этих людей закон защитит в первую очередь, подчеркивал депутат. Сейчас перечень операций, доступных бюджетным вузам при заблокированном счете, из социально значимых расходов включает только оплату труда, налоговые и страховые выплаты за сотрудников.

Средства на стипендию могут поступать на счета из бюджетов разных уровней, но не выплачиваются до разблокировки счета. В то же время невыплата стипендий свыше трех месяцев уже может стать основанием для уголовного преследования руководства вуза, отмечал Кидяев. Поэтому, по его словам, предлагается включить в перечень допустимых расходов при блокировке счета выплату стипендий и материальной помощи студентам очной формы обучения.