В Москве эвакуировали здание ВШЭ после сообщения о минировании

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В Высшей школе экономики (ВШЭ) в Москве после сообщений о "минировании" были эвакуированы 300 человек, проверка угрозы взрыва не выявила, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Сегодня в 10.13 на электронный адрес приемной комиссии НИУ ВШЭ пришло письмо, в котором сообщалось о заложенном взрывном устройстве в здании университета на Мясницкой, 11. В этой связи была предпринята экстренная эвакуация всех находящихся в здании людей и вызваны специальные службы. Всего было эвакуировано около 300 человек. Эвакуация прошла в штатном режиме, пострадавших нет", - отметили в ВШЭ.
Получив соответствующую информацию, правоохранители приступили к проверке всех помещений ВШЭ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Работа специальных служб завершена. Сообщение о заложенном взрывном устройстве не подтвердилось. В настоящее время идет восстановление работы подразделений университета, расположенных в здании по Мясницкой, 11", - добавила пресс-служба вуза.
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