В Москве эвакуировали здание ВШЭ после сообщения о минировании

"Сегодня в 10.13 на электронный адрес приемной комиссии НИУ ВШЭ пришло письмо, в котором сообщалось о заложенном взрывном устройстве в здании университета на Мясницкой, 11. В этой связи была предпринята экстренная эвакуация всех находящихся в здании людей и вызваны специальные службы. Всего было эвакуировано около 300 человек. Эвакуация прошла в штатном режиме, пострадавших нет", - отметили в ВШЭ.