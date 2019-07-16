Вечерний аэроэкспресс из Шереметьево 16 июля приедет на Савеловский вокзал

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Аэроэкспресс, отправляющийся во вторник в 18:00 из аэропорта Шереметьево, приедет на Савеловский вокзал с промежуточной остановкой на платформе Окружная, сообщила компания, которая осуществляет железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами.

Аэроэкспрессы из аэропорта Шереметьево обычно прибывают на Белорусский вокзал.

"В связи с проведением плановых работ на железной дороге 16 июля аэроэкспресс отправлением в 18:00 из аэропорта Шереметьево будет следовать до Савеловского вокзала с промежуточной остановкой на платформе Окружная, - говорится в сообщении компании. - Все остальные рейсы будут выполняться по стандартному маршруту "аэропорт Шереметьево – Окружная – Белорусский вокзал".