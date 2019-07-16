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РИА Новости
Туризм

Вечерний аэроэкспресс из Шереметьево 16 июля приедет на Савеловский вокзал

Вчера, 12:57
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© РИА Новости / Денис Гришкин / Перейти в фотобанкЭлектропоезд компании "Аэроэкспресс"
Электропоезд компании Аэроэкспресс
© РИА Новости / Денис Гришкин
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Аэроэкспресс, отправляющийся во вторник в 18:00 из аэропорта Шереметьево, приедет на Савеловский вокзал с промежуточной остановкой на платформе Окружная, сообщила компания, которая осуществляет железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами.
Аэроэкспрессы из аэропорта Шереметьево обычно прибывают на Белорусский вокзал.
"В связи с проведением плановых работ на железной дороге 16 июля аэроэкспресс отправлением в 18:00 из аэропорта Шереметьево будет следовать до Савеловского вокзала с промежуточной остановкой на платформе Окружная, - говорится в сообщении компании. - Все остальные рейсы будут выполняться по стандартному маршруту "аэропорт Шереметьево – Окружная – Белорусский вокзал".
Проход через турникеты на Савеловском вокзале будет осуществляться по предъявлению билета на аэроэкспресс в печатном или электронном виде при содействии сотрудников.
Сотрудник багажной службы во время работы в международном аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
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