На Украине заявили, что Путин и Зеленский проведут новые переговоры

КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко не исключил новых телефонных переговоров президентов России и Украины, но договоренностей о дате следующего разговора пока нет.

"Телефонные разговоры (с Путиным - ред) будут. Вы знаете, основа этого конкретного разговора, фактически 99% времени была посвящена освобождению наших моряков и других наших пленных. Об этом - освобождении наших людей, мы готовы говорить каждый день, если надо чтобы был прогресс", - сказал Пристайко на брифинге во вторник.

По его словам, дата следующего телефонного разговора не согласована.

"Конкретной даты нет. Президенты не говорят о конкретной дате следующей встречи. Тут многое связано и с судебными решениями, и внесудебными решениями, переговорами наших омбудсменов и переговорами нашей команды во главе с (представителем Киева в гуманитарной подгруппе в Минске Валерией) Лутковской", - сказал Пристайко.