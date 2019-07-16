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РИА Новости

На Украине заявили, что Путин и Зеленский проведут новые переговоры

Вчера, 12:50
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КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко не исключил новых телефонных переговоров президентов России и Украины, но договоренностей о дате следующего разговора пока нет.
"Телефонные разговоры (с Путиным - ред) будут. Вы знаете, основа этого конкретного разговора, фактически 99% времени была посвящена освобождению наших моряков и других наших пленных. Об этом - освобождении наших людей, мы готовы говорить каждый день, если надо чтобы был прогресс", - сказал Пристайко на брифинге во вторник.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
12 июля, 12:19
Песков рассказал о подготовке телефонного разговора Путина и Зеленского
По его словам, дата следующего телефонного разговора не согласована.
"Конкретной даты нет. Президенты не говорят о конкретной дате следующей встречи. Тут многое связано и с судебными решениями, и внесудебными решениями, переговорами наших омбудсменов и переговорами нашей команды во главе с (представителем Киева в гуманитарной подгруппе в Минске Валерией) Лутковской", - сказал Пристайко.
"Для нас не является табу говорить с президентом Российской Федерацией, если это помогает освобождению наших людей", - добавил он.
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