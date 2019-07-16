В Турции приземлился двенадцатый самолет с компонентами С-400

АНКАРА, 16 июл — РИА Новости. Двенадцатый самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400 приземлился на авиабазе Мюртед, сообщило Минобороны Турции.
"Доставка элементов С-400 продолжается в запланированном режиме", — говорится в пресс-релизе.
Поставки новейших систем ПВО в Турцию начались 12 июля. Сколько всего самолетов потребуется для переброски их составляющих, не уточняется.
С-400 "Триумф" — современная зенитно-ракетная система большой дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. Кроме того, она может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, комплекс способен уничтожать цели на высоте до 30 километров.
Москва и Анкара заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 в 2017 году. Сумма контракта составляет 2,5 миллиарда долларов — часть Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита.
Сделка между Турцией и Россией спровоцировала международный скандал: США требовали, чтобы Анкара отказалась от закупки С-400 и взамен них приобрела американские комплексы Patriot. При этом Вашингтон угрожал задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Анкара не пошла на уступки. Как ожидается, на следующей неделе США объявят о санкциях.
5 июня, 09:47Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"