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РИА Новости

В Турции приземлился двенадцатый самолет с компонентами С-400

Вчера, 12:49
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© REUTERS / Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© REUTERS / Turkish Defence Ministry
АНКАРА, 16 июл — РИА Новости. Двенадцатый самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400 приземлился на авиабазе Мюртед, сообщило Минобороны Турции.
"Доставка элементов С-400 продолжается в запланированном режиме", — говорится в пресс-релизе.
Поставки новейших систем ПВО в Турцию начались 12 июля. Сколько всего самолетов потребуется для переброски их составляющих, не уточняется.
С-400 "Триумф" — современная зенитно-ракетная система большой дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. Кроме того, она может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, комплекс способен уничтожать цели на высоте до 30 километров.
Москва и Анкара заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 в 2017 году. Сумма контракта составляет 2,5 миллиарда долларов — часть Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита.
Сделка между Турцией и Россией спровоцировала международный скандал: США требовали, чтобы Анкара отказалась от закупки С-400 и взамен них приобрела американские комплексы Patriot. При этом Вашингтон угрожал задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Анкара не пошла на уступки. Как ожидается, на следующей неделе США объявят о санкциях.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
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С-400 «Триумф»ТурцияРоссияВ мире
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