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РИА Новости

SpaceX назвала причину аварии корабля Crew Dragon при наземных испытаниях

Вчера, 12:48
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© NASA / Joel Kowsky Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon, Флорида, США
Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon, Флорида, США
© NASA / Joel Kowsky
Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon, Флорида, США. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Американская компания SpaceX объявила причину взрыва на космическом корабле Crew Dragon, произошедшего при испытании системы аварийного спасения на мысе Канаверал в США 20 апреля.
В сообщении на сайте SpaceX говорится, что взрыв произошел примерно за 0,1 секунды до запуска двигателей SuperDraco системы аварийного спасения корабля. Взрыв был вызван отказом обратного клапана внутри гелиевой системы наддува двигательной установки корабля.
Как выяснили специалисты, внутри клапана отказал титановый элемент из-за попадания в него окислителя (азотный тетраоксид) под высоким давлением, что привело к возгоранию клапана и последующему взрыву. Окислитель попал в систему наддува из-за протекающего узла во время подготовки корабля к испытанию.
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Чтобы данная ситуация не повторилась в будущем, компания SpaceX заменила обратные клапаны на разрушающиеся мембраны, а также приняла меры по непопаданию окислителя в систему наддува.
Возвращаемый аппарат корабля Crew Dragon, который был утрачен при испытании 20 апреля, совершил в марте первый испытательный беспилотный полет на МКС. После наземного испытания системы аварийного спасения корабля этот возвращаемый аппарат планировалось использовать при испытании системы аварийного спасения в ходе полета на ракете-носителе Falcon-9.
Компания SpaceX сообщила, что теперь для испытания системы аварийного спасения в полете будет использоваться возвращаемый аппарат корабля, который 15 ноября впервые должен был отправиться на МКС с экипажем, состоящим из астронавтов НАСА Роберта Бенкена и Дугласа Херли.
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