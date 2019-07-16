Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T12:47Z
https://ria.ru/20190716/1556569963.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155656/80/1556568052_0:240:1280:960_1036x0_80_0_0_cdee52f63a724d2ee85a3f913c5443cb.jpg
РИА Новости

ЧП с самолетом в Чечне стало седьмым с начала лета на юге России

Вчера, 12:47
1054
© Фото : МЧС РоссииМесто падения легкомоторного самолета на дом в Чечне
Место падения легкомоторного самолета на дом в Чечне
© Фото : МЧС России
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости. Инцидент с легкомоторным самолетом, который произошел в Чечне во вторник утром, стал седьмым с участием воздушных судов подобного типа на юге России с начала лета текущего года, сообщила журналистам представитель Южного следственного управления на транспорте СК России Анна Терземан.
Во вторник утром в станице Новощедринская легкомоторный самолет Ан-2, выполняющий сельхозработы, задел крылом линию электропередачи, а затем упал на жилой дом. По данным следствия, пострадали пять человек, включая пилота. Организована проверка.
"С начала летнего сезона это было седьмое происшествие с легкомоторными воздушными судами", - сказала она. Терземан добавила, что происшествия с данным типом транспорта наиболее часто происходят в летний период, во время уборки урожая и оросительных работ на полях.
Как отметил руководитель отдела криминалистики Южного следственного управления на транспорте СК Вячеслав Ломов, наиболее распространенные причины происшествий с воздушными судами в целом - это нарушение техники безопасности и неисправность летательных аппаратов.
300302
Обсудить 0
Ан-2Следственный комитет РФЧечняРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Блокпост украинских военных в Донецкой области
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе, заявили в ДНР
РИА
Новости
Летящий самолет Airbus A-321 авиакомпании Аэрофлот. Архивное фото.
Российские ученые разработали новые способы борьбы с тряской самолета
Саммит НАТО
Немецкие СМИ рассказали о возможном "неожиданном ударе" России
Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon, Флорида, США
SpaceX назвала причину аварии корабля Crew Dragon при наземных испытаниях
Лента
новостей
Модель на показе Luli Fama на Неделе моды Miami Swim Week 2019
Жаркая пляжная мода в Майами
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Турция не воспринимает всерьез санкции ЕС, заявил Чавушоглу
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
Четырех сотрудников отдела УВД, который занимался делом Голунова, уволили
Свалка на Волхонском шоссе в Ленинградской области
В России могут ввести новую схему оплаты за вывоз мусора
На Украине заявили, что Путин и Зеленский проведут новые переговоры
В Кремле прокомментировали идею по конфискации имущества коррупционеров
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Жители Донецка вышли на акцию "Зеленский, признай выбор Донбасса"
Вид на Анкару. Архивное фото
Турция ответила на санкции Евросоюза
Склад сахара. Архивное фото
В России рухнули оптовые цены на сахар, пишут СМИ
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик в Турции. Архивное фото
В НАТО случайно раскрыли места, где хранится американское ядерное оружие
Начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов во время брифинга
Эксперт прокомментировал публикацию Die Welt про "неожиданный удар" России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47Генконсульство США оценило желание уральца установить табличку Никсону
10:45Турция отправит в Восточное Средиземноморье четвертое судно
10:41Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
10:39Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
10:38Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
Лента новостейМолния