ЧП с самолетом в Чечне стало седьмым с начала лета на юге России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости. Инцидент с легкомоторным самолетом, который произошел в Чечне во вторник утром, стал седьмым с участием воздушных судов подобного типа на юге России с начала лета текущего года, сообщила журналистам представитель Южного следственного управления на транспорте СК России Анна Терземан.

Во вторник утром в станице Новощедринская легкомоторный самолет Ан-2, выполняющий сельхозработы, задел крылом линию электропередачи, а затем упал на жилой дом. По данным следствия, пострадали пять человек, включая пилота. Организована проверка.

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"С начала летнего сезона это было седьмое происшествие с легкомоторными воздушными судами", - сказала она. Терземан добавила, что происшествия с данным типом транспорта наиболее часто происходят в летний период, во время уборки урожая и оросительных работ на полях.