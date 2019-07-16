Крым готов предоставить документы о собственности на скифское золото

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Музейщики Крыма готовы предоставить суду Амстердама любую информацию, подтверждающую право обладания коллекцией скифского золота, заявила РИА Новости директор Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

"Мы представим любую информацию и суду Нидерландов, и нашему адвокатскому корпусу. Международное право полностью на нашей стороне. Каждый из наших четырех музеев имеет личный договор с музеем Алларда Пирсона в Амстердаме", - сказала Умрихина.

По ее мнению, происходящее вокруг коллекции скифского золота и невозможность ее возвращения обратно в Крым связанно исключительно с политикой.

"Я бы сказала, к сожалению, грязной политикой. Директор музей Алларда Пирсона в Амстердаме должен был иметь мужество выполнить свою миссию как настоящий музейщик, потому что договор был исключительно между музеями. Но, к сожалению, он оказался жертвой обстоятельств, на него идет очень серьезный политический нажим. Но это его право выбора было", - заключила Умрихина.

Коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. Свои экспонаты представили Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, "Музей Тавриды" в Симферополе, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" (Севастополь).

После завершения экспозиции в августе 2014 года российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты.