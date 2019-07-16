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РИА Новости

Российские ученые разработали новые способы борьбы с тряской самолета

Вчера, 12:41
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЛетящий самолет Airbus A-321 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото.
Летящий самолет Airbus A-321 авиакомпании Аэрофлот. Архивное фото.
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ученые Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) разработали новые способы борьбы с тряской самолета на околозвуковых скоростях, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.
"При полете на больших трансзвуковых скоростях есть риск возникновения волнового сопротивления, которое при определенных условиях приводит к сильной тряске (бафтингу - ред.) воздушного судна. Ее последствия могут быть плачевными: вплоть до разрушения крыла из-за усталости конструкции. Ученые ЦАГИ исследуют способы управления обтеканием самолета для борьбы с этим негативным явлением", - сказали в институте.
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Там пояснили, что в течение пяти лет экспериментально изучался активный метод подавления волнового сопротивления, заключающегося в тангенциальном выдуве струи сжатого воздуха из щелевого сопла на верхнюю поверхность крыла. "В 2018 году в аэродинамической трубе ЦАГИ в результате экспериментов были определены оптимальные параметры такой системы управления: положение сопла, интенсивность выдува в моделируемых условиях трансзвукового полета при числах Маха от 0,72 до 0,82. Испытания показали эффективность выбранной технологии", - сказали в ЦАГИ.
Одновременно проводились исследования своеобразного ноу-хау ученых института – пассивного способа воздействия на трансзвуковое обтекание с помощью специальных струйных вихрегенераторов. Вихри, которые образуются путем перепуска воздуха из специальных отверстий, расположенных на крыле до и после скачка уплотнения, стабилизируют его положение, тем самым ослабляя явление бафтинга.
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"Одно из главных преимуществ этого метода – он не требует дополнительных затрат энергии. Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда и защищена патентом", – рассказал один из авторов исследования, главный научный сотрудник отделения аэродинамики самолетов и ракет ФГУП "ЦАГИ", доктор физико-математических наук Мурад Брутян.
Разработанные техники управления обтеканием на трансзвуковых скоростях крейсерского полета лягут в основу концепций перспективных воздушных судов для существенного повышения их аэродинамического качества.
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ЦАГИ имени Н. Е. ЖуковскогоРоссияРИА Наука
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