В ГД оценили слова экспертов из ФРГ о возможном "неожиданном ударе" России

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с RT Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с RT прокомментировал статью в немецкой газете Die Welt о том, что Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе.

По его словам, Москва не заинтересована в дестабилизации ситуации в европейских странах.

"Европа — самый надежный партнер России по потреблению энергоресурсов, для нас, для страны, которая более чем на 50% пополняет бюджет за счет углеводородов, очень важно, чтобы Европа была богатой, стабильной и надежной, гарантированно обеспечивала бы сбыт наших энергоресурсов". Александр Шерин

Депутат также выразил мнение, что немецкое издание уже дискредитировало себя после публикации с призывом убрать памятник советским солдатам, воевавшим под Прохоровкой.

Ранее в Die Welt опубликовали статью, в которой говорится о том, что Москва намеренно ищет конфронтации с западными странами.

По словам экс-заместителя генерального секретаря НАТО Хайнриха Брауса, Россия понимает, что не сможет выйти победителем из конфликта с альянсом, поэтому якобы может нанести "неожиданный удар", подкрепленный угрозой ядерного удара. Возможные места начала "атак" — Черноморский регион, Прибалтика, Польша и Украина, говорится в публикации.