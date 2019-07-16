В ГД оценили слова экспертов из ФРГ о возможном "неожиданном ударе" России

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с RT прокомментировал статью в немецкой газете Die Welt о том, что Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе.
По его словам, Москва не заинтересована в дестабилизации ситуации в европейских странах.
"Европа — самый надежный партнер России по потреблению энергоресурсов, для нас, для страны, которая более чем на 50% пополняет бюджет за счет углеводородов, очень важно, чтобы Европа была богатой, стабильной и надежной, гарантированно обеспечивала бы сбыт наших энергоресурсов".
Депутат также выразил мнение, что немецкое издание уже дискредитировало себя после публикации с призывом убрать памятник советским солдатам, воевавшим под Прохоровкой.
Ранее в Die Welt опубликовали статью, в которой говорится о том, что Москва намеренно ищет конфронтации с западными странами.
Вчера, 10:08"Разжигают страсти". Политолог об ожиданиях в НАТО "удара России"Немецкие СМИ рассказали о возможном "неожиданном ударе" России. Комментируя публикацию в эфире радио Sputnik, военный политолог Александр Перенджиев высказал мнение, что Западу следовало бы "посмотреть на себя" и подумать о том, как сохранить ДРСМД.
По словам экс-заместителя генерального секретаря НАТО Хайнриха Брауса, Россия понимает, что не сможет выйти победителем из конфликта с альянсом, поэтому якобы может нанести "неожиданный удар", подкрепленный угрозой ядерного удара. Возможные места начала "атак" — Черноморский регион, Прибалтика, Польша и Украина, говорится в публикации.
На прошлой неделе журналист Свен Феликс Келлерхофф опубликовал в Die Welt статью, в которой призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, установленный в память о погибших там в июле 1943 года. Он объяснил это тем, что в этом районе не было крупного сражения и, соответственно, Красная армия не одержала победу в нем.
Вчера, 18:10На Западном фронте без перемен