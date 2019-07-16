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РИА Новости

Не быть съеденной гигантами: Индия хотела дружить с США и Китаем. Не вышло

Вчера, 13:40
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© REUTERS / Francis MascarenhasЛюди проходят мимо здания фондовой биржи в Мумбаи, Индия
Люди проходят мимо здания фондовой биржи в Мумбаи, Индия
© REUTERS / Francis Mascarenhas
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Катастрофические перемены в мире имеют свойство зреть тихо и незаметно, но сейчас-то их очень даже заметили, опубликовали всяческие цифры и сделали вывод: Индии придется решать. Как бы ей ни хотелось такой необходимости избежать. Сколько времени отведено третьей экономике в мире — непонятно, но драка между первой и второй экономиками (это Китай и США) не оставляет выбора.
Начнем с очередной твиттер-угрозы президента США Дональда Трампа. Дословно так: "Индия долго обкладывала тарифами американские продукты. Больше неприемлемо!"
В прошлом месяце американцы лишили индийцев статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Так что, хотя твиты трамповские кому-то смешны, но в данном случае на пустые угрозы не очень похожи. Индийцев будут прессовать так же, как китайцев, мексиканцев, европейцев — да всех.
У США, при их нынешнем состоянии экономики, торговый дефицит вообще-то с кем угодно, не только с Индией — и от этого, среди иных причин, государственный и прочий долг давно уже превысил все мыслимые пороги. А тут какие-то 24 миллиарда долларов в год (именно так, в пользу Индии, сводится торговый баланс двух стран): США они точно не спасут.
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Однако индийцев все это ставит в очень неприятную ситуацию стратегического выбора на ближайшие лет сто. Того самого выбора, который страна при нынешнем правительстве всеми силами пыталась избежать, стараясь дружить с США и Китаем одновременно, в экономике — получать выгоды от обеих крупнейших держав мира. В военно-политической области — делать так, чтобы ни одна сторона не считала, что Индия у тебя в кармане и будет без вопросов ссориться с твоим конкурентом.
Но то в глобальном измерении, а вот вам конкретная (и чисто экономическая, без всякой геополитики) ситуация: торговля Индии с Китаем стремительно растет, скоро перейдет планку в 100 миллиардов долларов в год. И — она сводится с дефицитом для Индии (в 57,8 миллиарда долларов в прошлом году).
Логика бухгалтера, старающегося сводить доходы с расходами, тут простая: обложить китайский экспорт запредельными тарифами и попросту свернуть такой бизнес, раз уж скоро нельзя будет покрывать часть дефицита в китайской торговле за счет профицита в торговле американской.
И это ровно то самое, чего от Индии хотят США. Хотят, чтобы Индия ни в коем случае не сближалась с Китаем — особенно если они досближаются до чего-то вроде антиамериканского альянса.
А впрочем, и в самой Индии есть ячейки глобальной партии "что угодно, только не сближение с Китаем", то есть прозападное лобби. В России, напомним, в таких случаях речь идет о людях, среди прочего активно распространявших в 90-е годы дикую идею Збигнева Бжезинского и других о том, что миллионы голодных китайцев скоро заселят Сибирь и Дальний Восток (как известно, получилось ровно наоборот). В Индии страшилка другая — что поток дешевых китайских товаров ставит крест на будущем индийской экономики. Страну съедят (а американские товары к этому же исходу не приведут?).
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Но эта "простая" картина, как и в случае с Россией, опять же для очень простых умов. В действительности все сложнее. Например, очевидно: повысить конкурентоспособность индийской экономики (или хотя бы не дать ей отстать еще больше) может переход в век новых информационных технологий — к знаменитому стандарту 5G, который играет не последнюю роль и в американо-китайском стратегическом противостоянии.
И вот человек из партии "только не Китай", его зовут Виджай Рагхаван, он ключевой советник индийского правительства по науке и технологиям. Его позиция: Индия должна приступить к испытаниям разных систем 5G "с кем угодно, кроме китайцев". Дословно и буквально.
Так ведь все подсчитано. Китайские эксперты, проводившие тщательную проработку вопроса с будущими европейскими клиентами, цитируют результат этих оценок: если европейцы выберут любых других поставщиков 5G (по принципу "кто угодно, кроме"), то это им обойдется дороже на 62 миллиарда долларов и, что хуже, вызовет задержку в запуске систем минимум на 18 месяцев. А полтора года в нашем сегодняшнем мире — это очень долго.
С Индией, конечно, цифры будут поменьше. И это ее главная проблема — размер экономики. Дело в том, что Индия, может быть, и третья экономика мира (по паритету покупательной способности), но она меньше двух примерно равных лидеров — Китая и США — раз этак в пять. По общему же уровню развития, в том числе технологического, она отстает от Китая примерно на десятилетие.
Что интересно, множество соображений попросту диктуют индийцам как можно более тесное сотрудничество именно с Китаем. Здесь и то, что между двумя азиатскими гигантами нет никакой конкуренции за территории, и полная совместимость планов на будущее в отношении третьих стран (то, что может дать им Китай, никак не сможет предоставить Индия), и технологические и прочие возможности Китая… А против этих реальностей только одно: страх, что в этом случае Индия во всех смыслах, включая стратегический, уйдет в тень своего более успешного соседа и не сможет держать его на цыпочках с помощью дружбы с США или кем угодно еще.
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А тень — это и экономика тоже: всем хочется иметь максимум независимости от всего мира в ключевых производствах и технологиях, и громадной Индии тоже этого хотелось бы на десятилетия вперед.
И это действительно трудная ситуация, которая превращает индо-американо-китайский треугольник в ключевой сюжет происходящих в мире перемен.
Но мы забыли хороший принцип летчиков-испытателей: не знаешь, что делать, — не делай ничего. Может ли Индия и дальше изо всех сил придерживаться своей "средней" позиции? Индийские эксперты в этом сомневаются. Хорошо было до нынешнего кризиса, когда индийская экономика по темпам роста обгоняла даже китайскую, но когда в мире началась драка за будущее, когда оружие в этой драке — сворачивание торговли с кем угодно и под какими угодно предлогами… то как бы дело не дошло до массовых увольнений в ключевых корпорациях страны, от которых зависит ее глобальное будущее.
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Дональд ТрампКитайИндияСШАМнение - Авторы
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