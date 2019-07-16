Лавров прокомментировал переговоры между властями и оппозицией Венесуэлы

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РФ заинтересована, чтобы правительство и оппозиция Венесуэлы как можно быстрее пришли к договоренностям, приветствует переговоры на Барбадосе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее и правительство, и оппозиция договорились о выходе из нынешнего кризиса. Мы приветствуем те переговоры, которые идут в рамках так называемого процесса Осло", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров с коллегой с Ямайки.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее заявлял, что начавшийся в Норвегии диалог по стабилизации ситуации в южноамериканской стране будет продолжен. Правительство Норвегии сообщало о прогрессе на проходивших в мае в Осло переговорах между властями и оппозицией Венесуэлы. В коммюнике говорилось, что стороны показали свою готовность двигаться в поиске согласованного и конституционного решения для этой страны, что включает в себя политические, экономические и выборные темы.
Позднее МИД Норвегии подтвердил, что власти Венесуэлы и оппозиция проведут переговоры на Барбадосе.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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