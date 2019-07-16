В Кремле отказались вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Владимир Путин всегда говорит о необходимости прозрачности выборов, в Москве они всегда проходили по высоким стандартам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это и является основополагающими тезисами, из которых все исходят", - сказал он.

Песков также отметил, что в Кремле наблюдают за происходящим в ходе предвыборной гонки в Москве, но принимаемые решения — это вопрос избиркома.

"Здесь Кремль не имеет ни полномочий, ни намерений вмешиваться в ситуацию", - отметил он.

Отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что сама процедура сбора подписей является архаичной, Песков сказал, что этот вопрос следует анализировать уже по результатам прошедших выборов.

"Сформированной позиции на этот счет нет, это надо анализировать. Вы знаете, что избиркомы действуют в соответствии с буквой и духом закона. Они исходят из того предвыборного законодательства избирательного, которое у нас есть", - добавил он.