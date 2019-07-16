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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В Кремле отказались вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму

Вчера, 12:33
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Владимир Путин всегда говорит о необходимости прозрачности выборов, в Москве они всегда проходили по высоким стандартам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это и является основополагающими тезисами, из которых все исходят", - сказал он.
Песков также отметил, что в Кремле наблюдают за происходящим в ходе предвыборной гонки в Москве, но принимаемые решения — это вопрос избиркома.

"Здесь Кремль не имеет ни полномочий, ни намерений вмешиваться в ситуацию", - отметил он.

Отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что сама процедура сбора подписей является архаичной, Песков сказал, что этот вопрос следует анализировать уже по результатам прошедших выборов.
"Сформированной позиции на этот счет нет, это надо анализировать. Вы знаете, что избиркомы действуют в соответствии с буквой и духом закона. Они исходят из того предвыборного законодательства избирательного, которое у нас есть", - добавил он.
По его словам, делать какие-то заключения по ходу предвыборного процесса было бы неверно.
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Выборы в МосгордумуРоссияВыборы в Московскую городскую ДумуПолитика
Популярные комментарии
Сами этими выборами рулят , а делают вид что они не при чём ..... кто же вам поверит после всего навравшего за 19 лет !
16 июля, 14:06
Губернатор о.Борнео
2500000
Ох лукавит усач о чистоте выборов, ох лукавит)))
16 июля, 13:54
ЛЛеха
1910002
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