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РИА Новости

Госдума приняла закон о наделении СК правом организации судебных экспертиз

Вчера, 12:31
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон о наделении Следственного комитета РФ полномочиями по организации и производству судебных экспертиз, в том числе с использованием полиграфа.
Ранее советующую инициативу в Госдуму внес президент России Владимир Путин.
"На Следственный комитет Российской Федерации возлагаются полномочия по организации и производству судебных экспертиз (молекулярно-генетической, компьютерно-технической, видеотехнической, информационно-аналитической, строительно-технической, фоноскопической, лингвистической, финансово-аналитической, психофизиологической (с использованием полиграфа)", - говорится в пояснительной записке к проекту.
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Предлагается также возложить на СК полномочия по организации и производству почерковедческой, дактилоскопической, баллистической, портретной, трасологической, физико-химической, пожарно-технической, экологической, медико-криминалистической экспертиз, экспертизы холодного оружия и технико-криминалистической экспертизы документов, назначенных в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, а также полномочия по обеспечению законности при осуществлении этого процессуального действия.
Также законопроектом предусматривается, что судебно-экспертное учреждение СК действует независимо от следственных органов.
Кроме того, до момента создания в системе СК судебно-экспертного учреждения (не позднее 1 января 2022 года) организацию и производство экспертиз в комитете могут осуществлять экспертные подразделения СК (главное управление, управления и отделы по федеральным округам, управления и отделы по субъектам РФ). Также в законопроекте уточняется, что сотрудники и руководители экспертных подразделений СК не могут иметь полномочия следователей и руководителей следственных органов комитета.
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