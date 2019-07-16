Госдума приняла закон о наделении СК правом организации судебных экспертиз

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон о наделении Следственного комитета РФ полномочиями по организации и производству судебных экспертиз, в том числе с использованием полиграфа.

Ранее советующую инициативу в Госдуму внес президент России Владимир Путин.

"На Следственный комитет Российской Федерации возлагаются полномочия по организации и производству судебных экспертиз (молекулярно-генетической, компьютерно-технической, видеотехнической, информационно-аналитической, строительно-технической, фоноскопической, лингвистической, финансово-аналитической, психофизиологической (с использованием полиграфа)", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Предлагается также возложить на СК полномочия по организации и производству почерковедческой, дактилоскопической, баллистической, портретной, трасологической, физико-химической, пожарно-технической, экологической, медико-криминалистической экспертиз, экспертизы холодного оружия и технико-криминалистической экспертизы документов, назначенных в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, а также полномочия по обеспечению законности при осуществлении этого процессуального действия.

Также законопроектом предусматривается, что судебно-экспертное учреждение СК действует независимо от следственных органов.