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РИА Новости

Эксперт объяснил, для чего в Германии написали о "неожиданном ударе" России

Вчера, 12:30
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Статья в немецком СМИ о возможном "неожиданном ударе" России по Европе преследует цель увеличения расходов на оборону в Германии, заявил РИА Новости во вторник президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.
Немецкая Die Welt ранее написала, что Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы может нанести "неожиданный удар" по Европе. Газета ссылается на доклад генерал-лейтенанта бундесвера в отставке, бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Хайнриха Брауса и директора Института политики безопасности в Кильском университете Йоахима Краузе, в котором они заявили, что пока Европа занята климатическими изменениями и миграционным кризисом, Россия без веских причин готовится к региональным войнам в Европе.
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"Эта статья – на внутреннее потребление, для обоснования дополнительных расходов на нужды бундесвера со стороны правительства Германии, в первую очередь. Чтобы местное население спокойно смотрело на увеличение расходов на нужды вооружённых сил", - сказал Сивков.
Он заметил, что, не достигнув превосходства суммарного потенциала вооружённых сил над противником, "начинать военные действия нецелесообразно". "Если НАТО нападёт первой, единственным инструментом гарантии безопасности России будет ядерное оружие", - добавил Сивков.
Саммит НАТО
Вчера, 12:39
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