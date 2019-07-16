Эксперт объяснил, для чего в Германии написали о "неожиданном ударе" России

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Статья в немецком СМИ о возможном "неожиданном ударе" России по Европе преследует цель увеличения расходов на оборону в Германии, заявил РИА Новости во вторник президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Немецкая Die Welt ранее написала, что Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы может нанести "неожиданный удар" по Европе. Газета ссылается на доклад генерал-лейтенанта бундесвера в отставке, бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Хайнриха Брауса и директора Института политики безопасности в Кильском университете Йоахима Краузе, в котором они заявили, что пока Европа занята климатическими изменениями и миграционным кризисом, Россия без веских причин готовится к региональным войнам в Европе.

"Эта статья – на внутреннее потребление, для обоснования дополнительных расходов на нужды бундесвера со стороны правительства Германии, в первую очередь. Чтобы местное население спокойно смотрело на увеличение расходов на нужды вооружённых сил", - сказал Сивков.