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РИА Новости

Хуситы договорились с властями Йемена о контроле за прекращением огня

Вчера, 12:23
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ДОХА, 16 июл - РИА Новости. Контролирующие север Йемена повстанцы из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) договорились с властями во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади о новом механизме по контролю за прекращением огня в районе города-порта Ходейда на Красном море, сообщил телеканалу "Аль-Масира" представитель координационного комитета Мухаммед аль-Кадири.
В воскресенье повстанцы и власти Йемена возобновили прерванные на несколько месяцев переговоры на корабле в Красном море под эгидой ООН о прекращении огня в Ходейде и передислокации сторон конфликта.
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"Мы достигли соглашения о новом механизме по реализации прекращения огня и прекращению военной эскалации в Ходейде, а также (договорились) сформировать комитеты с участием представителей двух сторон и ООН для наблюдения за прекращением огня", - сказал аль-Кадири.
По его словам, стороны также определили расстояние для отхода от Ходейды правительственных войск, которое должно составить 50 километров для бронетехники и 20 километров - для военнослужащих.
В мае хуситы объявили о завершении передислокации своих сил в Ходейде и соседних красноморских портах Эс-Салифа и Рас-Иса, что подтвердили наблюдатели ООН. Однако подконтрольная президенту армия Йемена пока не предприняла аналогичных шагов.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порту на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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