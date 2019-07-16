Хуситы договорились с властями Йемена о контроле за прекращением огня

ДОХА, 16 июл - РИА Новости. Контролирующие север Йемена повстанцы из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) договорились с властями во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади о новом механизме по контролю за прекращением огня в районе города-порта Ходейда на Красном море, сообщил телеканалу "Аль-Масира" представитель координационного комитета Мухаммед аль-Кадири.

В воскресенье повстанцы и власти Йемена возобновили прерванные на несколько месяцев переговоры на корабле в Красном море под эгидой ООН о прекращении огня в Ходейде и передислокации сторон конфликта.

"Мы достигли соглашения о новом механизме по реализации прекращения огня и прекращению военной эскалации в Ходейде, а также (договорились) сформировать комитеты с участием представителей двух сторон и ООН для наблюдения за прекращением огня", - сказал аль-Кадири.

По его словам, стороны также определили расстояние для отхода от Ходейды правительственных войск, которое должно составить 50 километров для бронетехники и 20 километров - для военнослужащих.

В мае хуситы объявили о завершении передислокации своих сил в Ходейде и соседних красноморских портах Эс-Салифа и Рас-Иса, что подтвердили наблюдатели ООН. Однако подконтрольная президенту армия Йемена пока не предприняла аналогичных шагов.