В Кремле прокомментировали идею по конфискации имущества коррупционеров

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Кремль не принимал никаких решений относительно предложений главы Следственного комитета Александра Бастрыкина по конфискации имущества коррупционеров и предоставления следователям доступа к банковской тайне россиян без суда, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По всем упомянутым вами вопросам какой-либо сформированной позиции нет, она отсутствует. Безусловно, здесь нужна экспертная проработка - это первое. Каких-либо решений на этот счет не принималось, это второе. А что касается методик и методов борьбы с коррупцией, то они постоянно совершенствуются в рамках той комиссии, которая действует в администрации президента под руководством Антона Вайно", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о предложениях руководителя СК РФ.
Как отметил Песков, в администрации президента данные предложения не рассматриваются.
"До сих пор нет. Я еще раз повторяю: пока никакого обсуждения на этот счет не ведется", - сказал он, отвечая на уточняющий вопрос, рассматриваются ли там такие методы, как конфискация имущества.
Бастрыкин в интервью газете "Известия" рассказал о своем предложении конфисковывать имущество у коррупционеров. Кроме того, руководитель СК указал на необходимость наделить следователей полномочиями запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну, не только по уголовным делам, но и во время следственных проверок. Для этого он предложил внести изменения в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".