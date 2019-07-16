В Кремле прокомментировали идею по конфискации имущества коррупционеров

"По всем упомянутым вами вопросам какой-либо сформированной позиции нет, она отсутствует. Безусловно, здесь нужна экспертная проработка - это первое. Каких-либо решений на этот счет не принималось, это второе. А что касается методик и методов борьбы с коррупцией, то они постоянно совершенствуются в рамках той комиссии, которая действует в администрации президента под руководством Антона Вайно", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о предложениях руководителя СК РФ.