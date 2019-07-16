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РИА Новости

Российским военным хотят запретить рассказывать о службе в интернете

Вчера, 12:21
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНашивки на военную форму для призывников
Нашивки на военную форму для призывников
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Минобороны хочет расширить список грубых дисциплинарных проступков военнослужащих.
Ведомство подготовило проект указа президента России, который призван обновить дисциплинарный устав вооруженных сил.
Документы размещены на соответствующем федеральном портале.
Так, Минобороны хочет запретить рассказывать в интернете и СМИ о принадлежности к вооруженным силам и о местоположении своем или других военнослужащих.
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Кроме того, грубым дисциплинарным проступком будет считаться распространение информации о деятельности органов военного управления, в том числе данных о дислокации или передислокации.
Также, согласно документу, во время боевых действий, учений, прохождения сборов или дежурства военнослужащим нельзя хранить или использовать изделия, которые могут распространять фотографии, видео или данные геолокации через интернет.
В пояснительной записке уточняется, что на реализацию проекта не потребуются деньги из бюджета.
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Министерство обороны РФБезопасность
Популярные комментарии
Давно пора.
16 июля, 12:43
mmishin1964
1200004
Давно пора. А то совсем опупели, всё на показ.....
16 июля, 13:40
Арсений Понфиленко
900005
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