Российским военным хотят запретить рассказывать о службе в интернете

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Минобороны хочет расширить список грубых дисциплинарных проступков военнослужащих.

Ведомство подготовило проект указа президента России, который призван обновить дисциплинарный устав вооруженных сил.

размещены на соответствующем федеральном портале. Документына соответствующем федеральном портале.

Так, Минобороны хочет запретить рассказывать в интернете и СМИ о принадлежности к вооруженным силам и о местоположении своем или других военнослужащих.

Кроме того, грубым дисциплинарным проступком будет считаться распространение информации о деятельности органов военного управления, в том числе данных о дислокации или передислокации.

Также, согласно документу, во время боевых действий, учений, прохождения сборов или дежурства военнослужащим нельзя хранить или использовать изделия, которые могут распространять фотографии, видео или данные геолокации через интернет.