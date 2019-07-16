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РИА Новости

Нарушенное при падении самолета в Чечне электроснабжение сел восстановили

Вчера, 12:20
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© Фото : ГУМЧС России по Республике ЧечняПадение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019
Падение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019
© Фото : ГУМЧС России по Республике Чечня
ГРОЗНЫЙ, 16 июл - РИА Новости. Энергетики в течение 1,5 часов восстановили электроснабжение жителей четырех сел Шелковского района Чечни, нарушенное в результате падения легкомоторного самолета на частный дом, сообщает пресс-служба АО "Чеченэнерго".
Ранее пресс-служба АО "Чеченэнерго" сообщила, что четыре села Шелковского района Чечни остались без света из-за повреждения ЛЭП при падении легкомоторного самолета: Новощедринская, Старощедринская, Червленая-Узловая и Привольное. Без света оставалось порядка 4 тысяч человек.
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"Энергетики управляемого "Россети Северный Кавказ" АО "Чеченэнерго" в течение полутора часов вернули свет жителям Шелковского района. Оперативно-выездная бригада Северного участка электрических сетей продолжает демонтажно-монтажные работы на объекте. Мероприятия не должны повлиять на стабильное энергоснабжение жителей", - отмечается в сообщении.
Во вторник региональное управление МЧС сообщило, что четыре человека, в том числе пилот, пострадали в результате падения легкомоторного самолета на частный жилой дом в станице Новощедринская. Пилот сломал ключицу, он в сознании в состоянии средней тяжести, рассказали РИА Новости в администрации Шелковского района. В Шелковской районной больнице РИА Новости уточнили, что женщина получила ушибы и ссадины, а пилот – сотрясение мозга и перелом лопатки. СК организовал проверку.
Вчера, 10:54
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