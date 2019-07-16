Нарушенное при падении самолета в Чечне электроснабжение сел восстановили

Ранее пресс-служба АО "Чеченэнерго" сообщила, что четыре села Шелковского района Чечни остались без света из-за повреждения ЛЭП при падении легкомоторного самолета: Новощедринская, Старощедринская, Червленая-Узловая и Привольное. Без света оставалось порядка 4 тысяч человек.

Во вторник региональное управление МЧС сообщило, что четыре человека, в том числе пилот, пострадали в результате падения легкомоторного самолета на частный жилой дом в станице Новощедринская. Пилот сломал ключицу, он в сознании в состоянии средней тяжести, рассказали РИА Новости в администрации Шелковского района. В Шелковской районной больнице РИА Новости уточнили, что женщина получила ушибы и ссадины, а пилот – сотрясение мозга и перелом лопатки. СК организовал проверку.