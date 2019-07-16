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РИА Новости

Полицейский в Кирове спас тонущего ребенка

Вчера, 12:16
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Кировский полицейский спас тонущего 10-летнего мальчика, сообщает УМВД по Кировской области.
Капитан полиции Константин Шмаков, находящийся в очередном отпуске, приехал на берег реки Вятки на городской пляж Кирова. Там он увидел подростков, которые звали на помощь. Они рассказали, что их приятеля унесло течением.
"На поверхности реки тонувшего мальчика видно не было. Шмаков побежал по отмели, всматриваясь в воду. На мгновение на глубине мелькнуло тело, которое полицейский сумел достать. Мальчик не подавал признаков жизни. Продвигаясь по отмели с ребенком, Шмаков оказывал первую помощь, делал непрямой массаж сердца", - говорится в сообщении.
Позднее на помощь подошла лодка. Во время оказания первой помощи на лодке мальчик стал подавать признаки жизни. Сейчас он находится в больнице.
"Капитан полиции Константин Шмаков во время своей службы не в первый раз оказывается в ситуации, когда ему приходилось спасать людей. Пять лет назад, также находясь в отпуске, на автотрассе под Котельничем он стал свидетелем дорожно-транспортного происшествия. После столкновения легковая автомашина загорелась, внутри нее были четверо потерявших сознание людей. Полицейский сумел их вытащить и с помощью огнетушителя погасить начавшийся пожар", - отмечается в сообщении.
В настоящее время решается вопрос о поощрении отличившегося сотрудника.
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УМВДКировская областьПроисшествия
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