В Госдуме назвали санкции Евросоюза против Турции политическим заказом

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Введение Европейским союзом санкций в отношении Турции за разведывание шельфа на Кипре выглядит как политический заказ, сформированный США, из-за независимой политики Анкары, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. По данным издания Focus, секционные меры среди прочего предполагают сокращение финансирования Турции со стороны ЕС и прекращение переговоров по соглашению о воздушном сообщении.

"Введение санкций ЕС в отношении Турции выглядит как политический заказ, сформированный в Вашингтоне. В России с большой осторожностью относятся к тлеющим конфликтам, подобным тому, что существует между Турцией и Кипром. Мы всегда призывали стороны к сдержанности и выступаем за конструктивный диалог", - считает Железняк, которого цитирует его пресс-служба.

По его мнению, давление на турецкую сторону со стороны США и ЕС активизировалось после начала поставок в Турцию российских военных комплексов С-400.