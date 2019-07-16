В Госдуме назвали санкции Евросоюза против Турции политическим заказом

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Введение Европейским союзом санкций в отношении Турции за разведывание шельфа на Кипре выглядит как политический заказ, сформированный США, из-за независимой политики Анкары, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. По данным издания Focus, секционные меры среди прочего предполагают сокращение финансирования Турции со стороны ЕС и прекращение переговоров по соглашению о воздушном сообщении.
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"Введение санкций ЕС в отношении Турции выглядит как политический заказ, сформированный в Вашингтоне. В России с большой осторожностью относятся к тлеющим конфликтам, подобным тому, что существует между Турцией и Кипром. Мы всегда призывали стороны к сдержанности и выступаем за конструктивный диалог", - считает Железняк, которого цитирует его пресс-служба.
По его мнению, давление на турецкую сторону со стороны США и ЕС активизировалось после начала поставок в Турцию российских военных комплексов С-400.
"Обеспокоенные независимой политикой и активностью Анкары американские и европейские партнеры ищут новые способы влияния на Турцию, включая угрозы и введение различных ограничительных мер. Беспокойство вызывает попытка внешних деструктивных сил разжечь в регионе новое противостояние Турции и Кипра, играя на старых противоречиях и сталкивая интересы различных политических и национальных групп. Это недопустимо и крайне опасно", - подчеркнул парламентарий.