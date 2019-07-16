Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T12:11Z
https://ria.ru/20190716/1556567946.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149334/29/1493342927_0:290:2822:1877_1036x0_80_0_0_2c8b3d8f8405ea1a01004c218656e5d4.jpg
РИА Новости

В Госдуме назвали санкции Евросоюза против Турции политическим заказом

Вчера, 12:11
442
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Введение Европейским союзом санкций в отношении Турции за разведывание шельфа на Кипре выглядит как политический заказ, сформированный США, из-за независимой политики Анкары, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. По данным издания Focus, секционные меры среди прочего предполагают сокращение финансирования Турции со стороны ЕС и прекращение переговоров по соглашению о воздушном сообщении.
Буровая платформа у побережья Лимасола, Кипр
14 июня, 08:00
На Кипре нашли газ. Из-за него уже разругались полмира
"Введение санкций ЕС в отношении Турции выглядит как политический заказ, сформированный в Вашингтоне. В России с большой осторожностью относятся к тлеющим конфликтам, подобным тому, что существует между Турцией и Кипром. Мы всегда призывали стороны к сдержанности и выступаем за конструктивный диалог", - считает Железняк, которого цитирует его пресс-служба.
По его мнению, давление на турецкую сторону со стороны США и ЕС активизировалось после начала поставок в Турцию российских военных комплексов С-400.
"Обеспокоенные независимой политикой и активностью Анкары американские и европейские партнеры ищут новые способы влияния на Турцию, включая угрозы и введение различных ограничительных мер. Беспокойство вызывает попытка внешних деструктивных сил разжечь в регионе новое противостояние Турции и Кипра, играя на старых противоречиях и сталкивая интересы различных политических и национальных групп. Это недопустимо и крайне опасно", - подчеркнул парламентарий.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Вчера, 11:39
В Совфеде связали санкции ЕС против Турции с претензиями США по С-400
1410000
Обсудить 0
Госдума РФЕвросоюзСергей ЖелезнякКипрТурцияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на митинге в память жертв государственного переворота 2016 года. 15 июля 2019
Эрдоган унизил Меркель и Трампа одновременно
РИА
Новости
МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с Сергеем Лавровым. 24 августа 2018
Приобретенные Турцией С-400 не угрожают НАТО, заявил Чавушоглу
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик в Турции. Архивное фото
В НАТО случайно раскрыли места, где хранится американское ядерное оружие
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Турция не воспринимает всерьез санкции ЕС, заявил Чавушоглу
Лента
новостей
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме
Суд в Амстердаме отложил окончательное решение по скифскому золоту
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Экс-глава МИД Турции прокомментировал покупку Анкарой С-400
Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом в 100 долларов США
Империи наносят ответный удар: Россия и Индия отказались от доллара
На встрече в "нормандском формате" не обсуждали ввод миротворцев в Донбасс
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Россия готова обсуждать вопросы контроля над вооружениями, заявил Клинцевич
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В Совфеде связали санкции ЕС против Турции с претензиями США по С-400
Турция отправит в Восточное Средиземноморье четвертое судно
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В Турции приземлился двенадцатый самолет с компонентами С-400
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковни. 2 июля 2019
Лавров прокомментировал переговоры между властями и оппозицией Венесуэлы
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018
Санкции ЕС против Турции носят символический характер, считают в Совфеде
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле
Санкции ЕС не окажут влияния на турецкую экономику, считает эксперт
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47Генконсульство США оценило желание уральца установить табличку Никсону
10:45Турция отправит в Восточное Средиземноморье четвертое судно
10:41Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
10:39Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
10:38Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
Лента новостейМолния