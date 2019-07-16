Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T12:07Z
https://ria.ru/20190716/1556567640.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152718/85/1527188564_0:42:2846:1643_1036x0_80_0_0_6c11275bbed54ecb53efea25c0363062.jpg
РИА Новости

Турция не воспринимает всерьез санкции ЕС, заявил Чавушоглу

Вчера, 12:07
9425
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 16 июл - РИА Новости. Анкара не воспринимает серьезно санкции ЕС, введенные против нее из-за геологоразведки на шельфе Кипра, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Совет ЕС в понедельник в ответ на бурение, которое Турция ведет в водах Кипра, ввел первые санкции: приостановил диалог на высоком уровне и отменил заседания совета ассоциации Турции - ЕС, сократил помощь в 2020 году, рекомендовал Европейскому инвестбанку пересмотреть решения о кредитах Турции и поручил продолжить работу над вариантами санкций. МИД Турции заявил на это, что Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение ЕС.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Вчера, 11:39
В Совфеде связали санкции ЕС против Турции с претензиями США по С-400
"Называть решение ЕС санкциями – значит принимать это решение всерьез. Но не стоит это делать, решение принято для удовлетворения греческой части Кипра. Проблема в том, что права турецкой общины острова не принимаются в расчет, с ними не хотят делиться по справедливости. Мы будем продолжать защищать их права и активизируем нашу деятельность. Надеюсь, мы в скором времени отправим еще один корабль", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV.
Буровая платформа у побережья Лимасола, Кипр
14 июня, 08:00
На Кипре нашли газ. Из-за него уже разругались полмира
В исключительной экономической зоне Кипра, где найдены месторождения газа, находятся две турецкие буровые установки - "Фатих" и "Явуз". Греция и Кипр считают это провокацией, Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе.
В МИД России ранее отмечали, что Москва обеспокоена действиями Турции в исключительной экономической зоне Кипра и призывает стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
Вид на Анкару. Архивное фото
Вчера, 03:43
Турция ответила на санкции Евросоюза
431612317
Обсудить 18
Мевлют ЧавушоглуЕвросоюзТурцияВ мире
Популярные комментарии
Теперь понятно для чего С-400 в Турцию доставили ))) Только не говорите мне что турки их купили
16 июля, 13:52
yangibon
100009
Рекомендуем
Блокпост украинских военных в Донецкой области
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе, заявили в ДНР
РИА
Новости
Саммит НАТО
Немецкие СМИ рассказали о возможном "неожиданном ударе" России
Модель на показе Luli Fama на Неделе моды Miami Swim Week 2019
Жаркая пляжная мода в Майами
Мост, построенный через Керченский пролив
В Крыму назвали заявление Турчинова по Крымскому мосту безумием
Лента
новостей
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Украина готова увеличить транзит газа из-за ремонта "Северного потока"
Свалка на Волхонском шоссе в Ленинградской области
В России могут ввести новую схему оплаты за вывоз мусора
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Stratfor назвала "слабые стороны" C-400
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик в Турции. Архивное фото
В НАТО случайно раскрыли места, где хранится американское ядерное оружие
Иконка социальной сети Instagram
Роскомнадзор обязал Instagram удалить изображение, оскорбляющее флаг
Вадим Рабинович
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
В Кремле прокомментировали идею по конфискации имущества коррупционеров
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
Четырех сотрудников отдела УВД, который занимался делом Голунова, уволили
Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции
Вид на Анкару. Архивное фото
Турция ответила на санкции Евросоюза
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47Генконсульство США оценило желание уральца установить табличку Никсону
10:45Турция отправит в Восточное Средиземноморье четвертое судно
10:41Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
10:39Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
10:38Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
Лента новостейМолния