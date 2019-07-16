Турция не воспринимает всерьез санкции ЕС, заявил Чавушоглу

АНКАРА, 16 июл - РИА Новости. Анкара не воспринимает серьезно санкции ЕС, введенные против нее из-за геологоразведки на шельфе Кипра, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Совет ЕС в понедельник в ответ на бурение, которое Турция ведет в водах Кипра, ввел первые санкции: приостановил диалог на высоком уровне и отменил заседания совета ассоциации Турции - ЕС, сократил помощь в 2020 году, рекомендовал Европейскому инвестбанку пересмотреть решения о кредитах Турции и поручил продолжить работу над вариантами санкций. МИД Турции заявил на это, что Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение ЕС.

"Называть решение ЕС санкциями – значит принимать это решение всерьез. Но не стоит это делать, решение принято для удовлетворения греческой части Кипра. Проблема в том, что права турецкой общины острова не принимаются в расчет, с ними не хотят делиться по справедливости. Мы будем продолжать защищать их права и активизируем нашу деятельность. Надеюсь, мы в скором времени отправим еще один корабль", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV

В исключительной экономической зоне Кипра, где найдены месторождения газа, находятся две турецкие буровые установки - "Фатих" и "Явуз". Греция и Кипр считают это провокацией, Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе.