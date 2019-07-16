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РИА Новости
Культура

Суд в Амстердаме отложил окончательное решение по скифскому золоту

Вчера, 12:07
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© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме
© AP Photo / Peter Dejong
Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по "скифскому золоту", говорится в заявлении, опубликованном во вторник.
"Апелляционный суд Амстердама вынес сегодня предварительное решение... Суду нужна дополнительная информация от сторон относительно права собственности ", - говорится в постановлении.
Как говорится в решении, "Музей Алларда Пирсона уполномочен удерживать крымские сокровища до тех пор, пока в суде не будет принято окончательное решение по этому делу".
"Сторонам было предоставлено два месяца для предоставления запрошенной информации. В дальнейшем суд продолжит рассмотрение дела. Окончательное постановление может ожидаться через 6-9 месяцев", - сообщается в документе.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме. 2014 год
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Эксперт: дело о скифском золоте может дойти до Верховного суда Нидерландов
Коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. Свои экспонаты представили Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, "Музей Тавриды" в Симферополе, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический".
После завершения экспозиции в августе 2014 года российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года рассмотрел иск крымских музеев и постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву. Крымская сторона подала апелляцию, которая и была рассмотрена судом в Амстердаме 11 марта.
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