Суд в Амстердаме отложил окончательное решение по скифскому золоту

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по "скифскому золоту", говорится в заявлении, опубликованном во вторник.

"Апелляционный суд Амстердама вынес сегодня предварительное решение... Суду нужна дополнительная информация от сторон относительно права собственности ", - говорится в постановлении.

Как говорится в решении, "Музей Алларда Пирсона уполномочен удерживать крымские сокровища до тех пор, пока в суде не будет принято окончательное решение по этому делу".

"Сторонам было предоставлено два месяца для предоставления запрошенной информации. В дальнейшем суд продолжит рассмотрение дела. Окончательное постановление может ожидаться через 6-9 месяцев", - сообщается в документе.

Коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. Свои экспонаты представили Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, "Музей Тавриды" в Симферополе, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический".