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РИА Новости

Жительнице Подмосковья вернули пятилетнюю дочь, похищенную отцом

Вчера, 12:07
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Подмосковные следователи вернули женщине маленькую дочь, которую два года назад похитил ее отец и увез в Белоруссию, сообщила журналистам во вторник старший помощник начальника регионального главка СК РФ Ольга Врадий.
Подвижек в этой истории удалось добиться после того, как в феврале мама девочки, жительница Ленинского района, обратилась за помощью к главе ГСУСК по Подмосковью Александру Иванову. К тому моменту уголовное дело уже было возбуждено, но женщина оставалась недовольна ходом расследования.
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По данным следствия, несмотря на решение суда, предписавшего оставить ребенка с мамой, в декабре 2017 года мужчина увез дочь 2014 года рождения в неизвестном направлении. Поскольку сразу не удалось выяснить, где находится ребенок, уголовное дело возбудили по статье "Убийство малолетнего, сопряженное с похищением".
В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что отец ребенка, гражданин России, увез ребенка в Белоруссию. Девочку и ее отца объявили в международный розыск, и в ходе совместной работы российских и белорусских компетентных органов "подозреваемый был задержан, а ребенок передан маме".
А уголовное дело решено закрыть "в связи с тем, что не установлен факт совершения в отношении ребенка каких-либо противоправных действий", добавила Врадий. О дальнейшей судьбе отца ребенка ничего не сообщается.
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