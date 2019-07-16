В России могут ввести новую схему оплаты за вывоз мусора

Свалка на Волхонском шоссе в Ленинградской области

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В правительстве обсуждают введение нового способа расчета стоимости вывоза мусора: по количеству баков, установленных на контейнерной площадке. Об этом В правительстве обсуждают введение нового способа расчета стоимости вывоза мусора: по количеству баков, установленных на контейнерной площадке. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на "Российский экологический оператор".

По словам исполнительного директора РЭО Алексея Макрушина, количество контейнеров будут считать исходя из нормативных величин.

"Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать, исходя из этого, плату". Алексей Макрушин

Предполагается, что получившуюся сумму будут равномерно распределять между офисами и квартирами, использующими контейнерную площадку.

Он отметил, что это один из вариантов, как можно сделать оплату вывоза мусора более справедливой.

Сегодня стоимость "обращения с твердыми коммунальными отходами" рассчитывают на основании статистических данных: тариф регионального оператора за перемещение тонны или кубометра мусора умножают на норматив накопления для жителей конкретного региона. После этого сумма делится на количество дней.