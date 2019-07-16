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РИА Новости

В России могут ввести новую схему оплаты за вывоз мусора

Вчера, 12:07
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© РИА Новости / Сергей Ермохин / Перейти в фотобанкСвалка на Волхонском шоссе в Ленинградской области
Свалка на Волхонском шоссе в Ленинградской области
© РИА Новости / Сергей Ермохин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В правительстве обсуждают введение нового способа расчета стоимости вывоза мусора: по количеству баков, установленных на контейнерной площадке. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на "Российский экологический оператор".
По словам исполнительного директора РЭО Алексея Макрушина, количество контейнеров будут считать исходя из нормативных величин.

"Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать, исходя из этого, плату".

Алексей Макрушин
Предполагается, что получившуюся сумму будут равномерно распределять между офисами и квартирами, использующими контейнерную площадку.
Он отметил, что это один из вариантов, как можно сделать оплату вывоза мусора более справедливой.
Сегодня стоимость "обращения с твердыми коммунальными отходами" рассчитывают на основании статистических данных: тариф регионального оператора за перемещение тонны или кубометра мусора умножают на норматив накопления для жителей конкретного региона. После этого сумма делится на количество дней.
В апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев подчеркнул, что необходимо перейти к тарифообразованию на основе реально произведенного объема мусора.
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Тарифы на вывоз мусора в некоторых регионах предложили снизить на треть
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Даже не читая статьи могу кратко поэтожить , денег не хватает, надо увеличить платежи(поборы)
16 июля, 12:29
АСАлексей Скогорев
17550228
Супер, теперь осталось ввести еще привязку баков к конкретным адресам и пользователям, жильцам ,кто может пользоваться данными баками, для этого можно использовать например кредитные карты,а баки дооборудовать терминалами для карт,сунул в нее карту ,если ты в базе этого терминала есть, то ты свой чел, и твой мусор принимается,а не свой ,фиг тебе,шлепай на свои баки, :)
16 июля, 12:30
Alexandr Borzyaev
110693025
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