Более 60 департаментов Франции ограничили использование воды из-за засухи

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ограничение на использование воды из-за засухи введены в 61 департаменте Франции, сообщает газета Ограничение на использование воды из-за засухи введены в 61 департаменте Франции, сообщает газета Parisien со ссылкой на министерство экологии.

Отмечается, что наиболее серьезная ситуация с засухой наблюдается в 21 департаменте страны, там введен запрет на любое использование воды на неприоритетные цели, которые включают здоровье, безопасность населения, санитарию и употребление воды в пищу. В других департаментах введено частичное ограничение на использование воды, в том числе на сельскохозяйственные цели.

По данным метеорологической службы Франции, засуха и недостаток дождей наблюдается в ряде регионов Франции с июля 2018 года. Ситуация улучшается в период с сентября по март.