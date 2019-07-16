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РИА Новости

Более 60 департаментов Франции ограничили использование воды из-за засухи

Вчера, 12:01
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ограничение на использование воды из-за засухи введены в 61 департаменте Франции, сообщает газета Parisien со ссылкой на министерство экологии.
Отмечается, что наиболее серьезная ситуация с засухой наблюдается в 21 департаменте страны, там введен запрет на любое использование воды на неприоритетные цели, которые включают здоровье, безопасность населения, санитарию и употребление воды в пищу. В других департаментах введено частичное ограничение на использование воды, в том числе на сельскохозяйственные цели.
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По данным метеорологической службы Франции, засуха и недостаток дождей наблюдается в ряде регионов Франции с июля 2018 года. Ситуация улучшается в период с сентября по март.
В июне во Франции наблюдалась аномально жаркая погода. Пик высоких температур пришелся на 28 июня, когда дважды был побит абсолютный температурный рекорд. Сначала была зафиксирована температура 44,3 градуса в городе Карпантра (департамент Воклюз) на юго-востоке страны. А затем столбик термометра поднялся до отметки 45,1 градусов в коммуне Вильвьей в этом же департаменте.
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ФранцияВ мире
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