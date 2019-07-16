Офис Зеленского заявил о подготовке реформы сектора безопасности

КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского намерен разработать и подать на рассмотрение парламента пакет законопроектов по реформированию сектора безопасности, сообщил во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

“Что касается сектора безопасности, здесь есть несколько законопроектов, касающихся, во-первых, реформирования Службы безопасности Украины. Должен быть гражданский надзор за службой. Служба финансовых расследований... без реформы СБУ остальные сферы просто не реформируются, потому что все связано. Важно в комплексе все это принять и для президента важно инициировать этот пакет законов”, - цитирует Данилюка агентство УНН.

По его словам, в частности в сфере оборонного заказа офис президента хочет изменить ситуацию, при которой 90% заказов реализуются в тайном режиме, что способствует многочисленным злоупотреблениям и неэффективному распределению средств. Также в офисе Зеленского планируют установить “минимально целесообразную секретность”, которая применяется во многих странах мира.