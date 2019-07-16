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РИА Новости

Офис Зеленского заявил о подготовке реформы сектора безопасности

Вчера, 11:57
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КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского намерен разработать и подать на рассмотрение парламента пакет законопроектов по реформированию сектора безопасности, сообщил во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
“Что касается сектора безопасности, здесь есть несколько законопроектов, касающихся, во-первых, реформирования Службы безопасности Украины. Должен быть гражданский надзор за службой. Служба финансовых расследований... без реформы СБУ остальные сферы просто не реформируются, потому что все связано. Важно в комплексе все это принять и для президента важно инициировать этот пакет законов”, - цитирует Данилюка агентство УНН.
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
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По его словам, в частности в сфере оборонного заказа офис президента хочет изменить ситуацию, при которой 90% заказов реализуются в тайном режиме, что способствует многочисленным злоупотреблениям и неэффективному распределению средств. Также в офисе Зеленского планируют установить “минимально целесообразную секретность”, которая применяется во многих странах мира.
При этом он добавил, что в офисе президента уверены в том, что соответствующие законы будут приняты парламентом. “Как только парламент эти законы примет - потому что именно такие ожидания у общества - будет определенное время на их имплементацию, но рубикон мы пройдем”, - добавил он.
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