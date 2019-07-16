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РИА Новости

Шойгу рассказал подробности проведения военно-морских парадов 28 июля

Вчера, 11:55
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© РИА Новости / Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание с руководством Вооруженных сил РФ. 16 июля 2019
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание с руководством Вооруженных сил РФ. 16 июля 2019
© РИА Новости / Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание с руководством Вооруженных сил РФ. 16 июля 2019
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День ВМФ, с участием 43 кораблей, 41 воздушного судна более четырех тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании в Минобороны.
"Он (парад) пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День Военно-морского флота. В нем примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно, оснащенные современным и новейшим вооружением. Будет задействовано более четырех тысяч военнослужащих и юнармейцев", - сообщил министр.
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Кроме того, военно-морские парады пройдут на главных базах флотов и Каспийской флотилии - в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке, Астрахани, а также в сирийском порту Тартус.
"Всего планируется привлечь свыше 150 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов и более 15 тысяч военнослужащих", - пояснил министр.
Он отметил, что с каждым годом на празднование приезжает все больше зарубежных гостей. На этот раз прибудут 26 иностранных военных делегаций. "Свои военные корабли направят Китай, Индия, Вьетнам и Филиппины", - сказал Шойгу.
Также в торжественных мероприятиях примут участие военные оркестры Таиланда и Вьетнама. Они выступят вместе со сводным оркестром ВМФ.
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КронштадтСергей ШойгуСанкт-ПетербургБезопасность
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