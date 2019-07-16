Шойгу рассказал подробности проведения военно-морских парадов 28 июля

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День ВМФ, с участием 43 кораблей, 41 воздушного судна более четырех тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании в Минобороны.
"Он (парад) пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День Военно-морского флота. В нем примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно, оснащенные современным и новейшим вооружением. Будет задействовано более четырех тысяч военнослужащих и юнармейцев", - сообщил министр.
Кроме того, военно-морские парады пройдут на главных базах флотов и Каспийской флотилии - в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке, Астрахани, а также в сирийском порту Тартус.
"Всего планируется привлечь свыше 150 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов и более 15 тысяч военнослужащих", - пояснил министр.
Он отметил, что с каждым годом на празднование приезжает все больше зарубежных гостей. На этот раз прибудут 26 иностранных военных делегаций. "Свои военные корабли направят Китай, Индия, Вьетнам и Филиппины", - сказал Шойгу.
Также в торжественных мероприятиях примут участие военные оркестры Таиланда и Вьетнама. Они выступят вместе со сводным оркестром ВМФ.
23 апреля, 14:01Эксперт: Китай провел грандиозный международный военно-морской парадВ Китае прошел военно-морской парад при участии российских кораблей. Как отметил в эфире радио Sputnik военно-морской эксперт Александр Мозговой, сразу после окончания торжеств начнутся совместные российско-китайские маневры "Морское взаимодействие".