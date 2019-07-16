"Северный поток" остановили на ремонт

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Газопровод "Северный поток" остановили на плановое техобслуживание, свидетельствуют данные операторов газопроводов Nel и Opal — принимающей системы Германии.

Такие работы проводятся ежегодно, и компания-оператор "Северного потока" Nord Stream AG еще на прошлой неделе сообщила, что в этом году они пройдут с 16 по 30 июля.

Как отмечали в Nord Stream AG, за время плановой остановки пройдут проверку механические компоненты и системы автоматизации. В компании считают это ключевым элементом долгосрочной стратегии управления целостностью газопровода.

"Северный поток" остановили на техническое обслуживание в седьмой раз с начала эксплуатации. График работ по техобслуживанию заранее согласован с партнерами Nord Stream AG и учтен в заявках на транспортировку газа европейским партнерам, добавили в компании.