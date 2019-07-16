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РИА Новости

"Северный поток" остановили на ремонт

Вчера, 11:55
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНа территории компрессорной станции "Портовая" магистрального газопровода "Северный поток"
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Газопровод "Северный поток" остановили на плановое техобслуживание, свидетельствуют данные операторов газопроводов Nel и Opal — принимающей системы Германии.
Такие работы проводятся ежегодно, и компания-оператор "Северного потока" Nord Stream AG еще на прошлой неделе сообщила, что в этом году они пройдут с 16 по 30 июля.
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Как отмечали в Nord Stream AG, за время плановой остановки пройдут проверку механические компоненты и системы автоматизации. В компании считают это ключевым элементом долгосрочной стратегии управления целостностью газопровода.
"Северный поток" остановили на техническое обслуживание в седьмой раз с начала эксплуатации. График работ по техобслуживанию заранее согласован с партнерами Nord Stream AG и учтен в заявках на транспортировку газа европейским партнерам, добавили в компании.
"Северный поток" — газопровод, проложенный по дну Балтийского моря из России в Германию. Его мощность составляет 55 миллиардов кубометров в год. Оператором выступает совместное предприятие Nord Stream AG, в котором "Газпрому" принадлежит 51 процент.
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