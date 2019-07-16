Санкции ЕС не окажут влияния на турецкую экономику, считает эксперт

АНКАРА, 16 июл - РИА Новости, Федор Смирнов. Санкции ЕС, введенные против Турции из-за геологоразведки месторождений углеводородов на шельфе Кипра, носят символический характер и не окажут влияния на ее экономику, заявил РИА Новости турецкий политолог Айдын Сезер.

Совет ЕС в понедельник в ответ на бурение, которое Турция ведет в водах Кипра, ввел первые санкции: приостановил диалог на высоком уровне и отменил заседания совета ассоциации Турции - ЕС, сократил помощь в 2020 году, рекомендовал Европейскому инвестбанку пересмотреть решения о кредитах Турции и поручил продолжить работу над вариантами санкций. МИД Турции заявил на это, что Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение ЕС.

"Отношения между Турцией и ЕС сейчас и без того не находятся на хорошем уровне. Решение ЕС по санкциям – в высшей степени символическое. Приостановка переговоров по соглашению по авиации на существующее положение дел никакого влияния не окажет, так как у Турции есть подписанные отдельные договоры с разными странами ЕС. Не будут осуществляться политические переговоры на высшем уровне, приостанавливается деятельность фондов, которые обеспечивают проведение реформ для вступления в ЕС. Это никак не подействует на экономику Турции, речь идет всего о 145 миллионах евро", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ЕС с самого начала выступал против деятельности Турции по геологоразведке в Восточном Средиземноморье, так как Кипр – член ЕС, поэтому его особая экономическая зона (ОЭЗ) относится к ЕС. "Кроме того, в кипрской ОЭЗ работают нефтегазовые компании из Франции (Total) и Италии (Eni). ЕС расценивает деятельность Турции как незаконную с точки зрения международного права. Однако Турция является страной-гарантом по обеспечению прав проживающей на Северном Кипре турецкой общины. Поэтому она прилагает усилия по совместным разработкам источников углеводородов на шельфе острова, и на прошлой неделе руководство турецкой части Кипра направило конкретное предложение по этой теме в ООН", - заявил Сезер.

По его словам, нет никакой связи между решением ЕС о санкциях против Турции и начале поставок в страну российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

В исключительной экономической зоне Кипра, где найдены месторождения газа, находятся две турецкие буровые установки - "Фатих" и "Явуз". Греция и Кипр считают это провокацией, Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе.