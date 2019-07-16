Учебные корпуса и общежития УрФУ эвакуируют из-за сообщения о минировании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл - РИА Новости, Ольга Ерачина. Все учебные корпуса и общежития Уральского федерального университета (УрФУ) эвакуируют во вторник из-за сообщения о минировании, рассказал РИА Новости проректор вуза Алексей Фаюстов.

"Да. Подробностей не знаю", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, действительно ли из-за анонимного сообщения эвакуированы все учебные корпуса и общежития вуза.

Директор медиацентра УрФУ Дмитрий Бенеманский сообщил РИА Новости во вторник, что сообщение о бомбе поступило в 12.30 (10.30 мск) на электронную почту вуза.

"Трудно оценить (сколько человек было эвакуировано). В главном корпусе много было людей – это абитуриенты и сотрудники приемной комиссии. А в остальных корпусах, с учетом того, что сейчас студенты на каникулах, а преподаватели в отпусках, - небольшое количество. Но пришлось эвакуировать всех", - сказал Бенеманский.