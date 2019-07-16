Число жертв наводнений и оползней в Непале возросло до 78 человек

"Министерство внутренних дел Непала: число погибших в настоящее время составляет 78 человек, 32 по-прежнему числятся пропавшими без вести, 40 получили ранения", - сообщает агентство в Twitter .

По данным агентства, властям удалось спасти еще более 3,3 тысячи человек из 31 района, затронутого стихией.

Ранее министерство внутренних дел Непала призвало людей, живущих в поселениях возле рек, перебраться в безопасные зоны. Ожидается, что сильные дожди продолжатся еще не менее двух дней.