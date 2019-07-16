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РИА Новости

Число жертв наводнений и оползней в Непале возросло до 78 человек

Вчера, 11:50
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© AP Photo / Niranjan ShresthaПоследствия наводнений в Непале. 12 июля 2019
Последствия наводнений в Непале. 12 июля 2019
© AP Photo / Niranjan Shrestha
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Число жертв наводнений и оползней в Непале, вызванных проливными дождями, возросло до 78, еще 40 человек пострадали, сообщает агентство ANI со ссылкой на министерство внутренних дел Непала.
Ранее сообщалось о 65 погибших и 38 пострадавших.

"Министерство внутренних дел Непала: число погибших в настоящее время составляет 78 человек, 32 по-прежнему числятся пропавшими без вести, 40 получили ранения", - сообщает агентство в Twitter.

По данным агентства, властям удалось спасти еще более 3,3 тысячи человек из 31 района, затронутого стихией.
Ранее министерство внутренних дел Непала призвало людей, живущих в поселениях возле рек, перебраться в безопасные зоны. Ожидается, что сильные дожди продолжатся еще не менее двух дней.
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