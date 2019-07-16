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РИА Новости

Пресс-конференция об итогах парламентских выборов на Украине

Вчера, 11:48
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22 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная пресс-конференция на тему: "Итоги выборов в Верховную Раду Украины". Мероприятие состоится в рамках спецпроекта "Украинское досье".
Участники:
- экс-премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ;
- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей КЛИМОВ;
- народный депутат Украины 4–7 созывов Олег ЦАРЕВ.

Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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