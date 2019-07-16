Пресс-конференция об итогах парламентских выборов на Украине

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22 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная пресс-конференция на тему: "Итоги выборов в Верховную Раду Украины". Мероприятие состоится в рамках спецпроекта "Украинское досье".