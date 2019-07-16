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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Якутии

Вчера, 11:46
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© Фото : МЧС РФДТП на автодороге "Вилюй" в Якутии
ДТП на автодороге Вилюй в Якутии
© Фото : МЧС РФ
ЯКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Пострадавшие в ДТП с микроавтобусом на автодороге "Вилюй" в Якутии проведут в центральной районной больнице около двух недель, состояние без изменений - средней тяжести, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
В понедельник около 11.00 по местному времени на 138-м километре федеральной автодороги "Вилюй" произошло лобовое столкновение микроавтобуса Toyota Hiace и грузовика Mitsubishi Canter. Погибли водитель эвакуатора и два пассажира Toyota, девять человек пострадали, из них пятеро попали на стационарное лечение в центральную больницу Горного улуса. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на встречную полосу.
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"Состояние пострадавших стабильное средней тяжести, изменений нет, никого еще не выписали. Средней тяжести - это минимум неделя, чаще две, две с половиной недели в стационаре", - сообщили в минздраве.
Ранее сообщалось, что у двух пострадавших черепно-мозговая травма и переломы ребер, еще у двух - переломы ребер, у пятого пострадавшего - ушиб грудной клетки.
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