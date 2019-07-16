Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Якутии

ЯКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Пострадавшие в ДТП с микроавтобусом на автодороге "Вилюй" в Якутии проведут в центральной районной больнице около двух недель, состояние без изменений - средней тяжести, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

В понедельник около 11.00 по местному времени на 138-м километре федеральной автодороги "Вилюй" произошло лобовое столкновение микроавтобуса Toyota Hiace и грузовика Mitsubishi Canter. Погибли водитель эвакуатора и два пассажира Toyota, девять человек пострадали, из них пятеро попали на стационарное лечение в центральную больницу Горного улуса. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на встречную полосу.

"Состояние пострадавших стабильное средней тяжести, изменений нет, никого еще не выписали. Средней тяжести - это минимум неделя, чаще две, две с половиной недели в стационаре", - сообщили в минздраве.