Жильцов дома в Чечне, на который упал самолет, разместили у родственников

ГРОЗНЫЙ, 16 июл - РИА Новости. Четыре человека находились в доме в Шелковском районе Чечни, на который упал самолет, одна женщина госпитализирована, остальные размещены у родственников, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.

"По уточненным данным, в доме было четыре человека, госпитализирована одна жительница этого дома, еще трое жильцов размещены у родственников, они не пострадали", - сказал собеседник агентства. Дом серьезно поврежден.

Во вторник региональное управление МЧС сообщило, что четыре человека, в том числе пилот, пострадали в результате падения легкомоторного самолета на частный жилой дом в станице Новощедринская. Пилот сломал ключицу, он в сознании в состоянии средней тяжести, рассказали РИА Новости в администрации Шелковского района. В Шелковской районной больнице РИА Новости уточнили, что женщина получила ушибы и ссадины, а пилот – сотрясение мозга и перелом лопатки. СК организовал проверку.