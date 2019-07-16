Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T11:45Z
https://ria.ru/20190716/1556566067.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155656/80/1556568052_0:240:1280:960_1036x0_80_0_0_cdee52f63a724d2ee85a3f913c5443cb.jpg
РИА Новости

Жильцов дома в Чечне, на который упал самолет, разместили у родственников

Вчера, 11:45
493
© Фото : МЧС РоссииМесто падения легкомоторного самолета на дом в Чечне
Место падения легкомоторного самолета на дом в Чечне
© Фото : МЧС России
ГРОЗНЫЙ, 16 июл - РИА Новости. Четыре человека находились в доме в Шелковском районе Чечни, на который упал самолет, одна женщина госпитализирована, остальные размещены у родственников, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
"По уточненным данным, в доме было четыре человека, госпитализирована одна жительница этого дома, еще трое жильцов размещены у родственников, они не пострадали", - сказал собеседник агентства. Дом серьезно поврежден.
Падение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019
Вчера, 09:47
В Чечне назвали предварительную причину крушения легкомоторного самолета
Во вторник региональное управление МЧС сообщило, что четыре человека, в том числе пилот, пострадали в результате падения легкомоторного самолета на частный жилой дом в станице Новощедринская. Пилот сломал ключицу, он в сознании в состоянии средней тяжести, рассказали РИА Новости в администрации Шелковского района. В Шелковской районной больнице РИА Новости уточнили, что женщина получила ушибы и ссадины, а пилот – сотрясение мозга и перелом лопатки. СК организовал проверку.
003200
Обсудить 0
ЧечняПроисшествия
Рекомендуем
Падение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019
В Чечне назвали предварительную причину крушения легкомоторного самолета
РИА
Новости
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова попала в ДТП
Специалисты ищут причину появления запаха газа в уральском поселке
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК получил разрешение на возбуждение дела против отставного судьи Якубаева
Лента
новостей
Падение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019
Упавший в Чечне самолет АН-2 опрыскивал поля, заявили власти
Итальянский писатель, сценарист и режиссер Андреа Камиллери
Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
Блокпост украинских военных в Донецкой области
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе, заявили в ДНР
Транспортный самолет ИЛ-76 во время захода на посадку
В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
Число госпитализированных после паводка в Приангарье превысило 720 человек
В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик в Турции. Архивное фото
В НАТО случайно раскрыли места, где хранится американское ядерное оружие
Самолет Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Шойгу назвал форум "Армия-2019" рекордным
Детская площадка в новом районе города Кемерово
В Кемерово годовалый ребенок выпал из окна квартиры
В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
Анатолий Гриценко
Экс-министр обороны Украины потребовал арестовать генпрокурора Луценко
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:53В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
10:52СМИ: Джонсон планирует провести досрочные всеобщие выборы в Британии
10:52Прототип "звездолета" Маска загорелся во время проверки двигателя
10:47Генконсульство США оценило желание уральца установить табличку Никсону
10:45Турция отправит в Восточное Средиземноморье четвертое судно
10:41Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
10:39Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
10:38Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
Лента новостейМолния