СК получил разрешение на возбуждение дела против отставного судьи Якубаева

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Квалификационная коллегия судей Москвы разрешила СК возбудить против отставного судьи Руслана Якубаева дело о взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"Квалификационной коллегией судей г. Москвы удовлетворено представление председателя СК РФ и дано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кузьминского суда в отставке Якубаева Руслана Геннадьевича по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290", - сказала она.

Когда дело будет возбуждено, зависит от следствия.

В Квалификационной коллегии судей Москвы ранее сообщили, что Якубаев 5 апреля покинул пост по собственному желанию.

О проверке в отношении 41-летнего Якубаева РИА Новости ранее рассказали в пресс-службе Мосгорсуда. Должность федерального судьи Кузьминского районного суда он занимал пять лет, в громких процессах замечен не был, специализировался на уголовных и административных делах.

По закону, судья является спецсубъектом, принять решение о возбуждении против него уголовного дела может только председатель Следственного комитета РФ с согласия Квалификационной коллегии судей. Ее согласие нужно также для избрания меры пресечения.