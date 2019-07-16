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РИА Новости

СК получил разрешение на возбуждение дела против отставного судьи Якубаева

Вчера, 11:43
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Квалификационная коллегия судей Москвы разрешила СК возбудить против отставного судьи Руслана Якубаева дело о взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
"Квалификационной коллегией судей г. Москвы удовлетворено представление председателя СК РФ и дано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кузьминского суда в отставке Якубаева Руслана Геннадьевича по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290", - сказала она.
Когда дело будет возбуждено, зависит от следствия.
В Квалификационной коллегии судей Москвы ранее сообщили, что Якубаев 5 апреля покинул пост по собственному желанию.
О проверке в отношении 41-летнего Якубаева РИА Новости ранее рассказали в пресс-службе Мосгорсуда. Должность федерального судьи Кузьминского районного суда он занимал пять лет, в громких процессах замечен не был, специализировался на уголовных и административных делах.
По закону, судья является спецсубъектом, принять решение о возбуждении против него уголовного дела может только председатель Следственного комитета РФ с согласия Квалификационной коллегии судей. Ее согласие нужно также для избрания меры пресечения.
Судью, отмечается в УПК, нельзя задержать, за исключением случаев, когда его застали на месте преступления.
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Вчера, 00:25
СК с 2011 года направил в суд почти 80 тысяч уголовных дел о коррупции
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