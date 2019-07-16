Число госпитализированных после паводка в Приангарье превысило 720 человек

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Число госпитализированных жителей подтопленных районов Иркутской области увеличилось до 725 человек, в их числе более 150 детей, сообщил РИА Новости во вторник представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"На утро вторника госпитализированы 725 человек, в том числе 153 ребенка", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего за медицинской помощью обратились 4,55 тысячи человек, из них 3,84 тысячи человек, в том числе 620 детей, получили такую помощь амбулаторно.