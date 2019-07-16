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РИА Новости

Экс-министр обороны Украины потребовал арестовать генпрокурора Луценко

Вчера, 11:40
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАнатолий Гриценко
Анатолий Гриценко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Анатолий Гриценко . Архивное фото
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Экс-министр обороны Украины и глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко потребовал арестовать украинского генерального прокурора Юрия Луценко.
Гриценко прокомментировал информацию о том, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник вызвал Луценко на допрос как свидетеля по делу участника "евромайдана" Ивана Бубенчика.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
15 июля, 18:44
Луценко допросили в качестве свидетеля по делу об участнике Евромайдана
"Я хотел бы, чтобы его пригласили в качестве подозреваемого, а еще лучше, чтобы сразу арестовали. Я объясняю почему. Это не шутки, когда генеральный прокурор через свою пресс-службу обнародует информацию о персональных данных детективов, работающих под прикрытием", – сказал Гриценко в эфире украинского телеканала ZIK.
По его словам, детективы рискуют своей жизнью и здоровьем и своих семей, раскрывая резонансные коррупционные дела стоимостью в миллиарды. Во всех цивилизованных странах им "дают легенды прикрытия и всеми способами защищают, а на Украине генеральный прокурор может их раскрывать".
"Если бы сам Луценко не был генпрокурором, то уже надо было бы возбудить уголовное производство, где он был бы подозреваемым", – отметил лидер партии "Гражданская позиция".
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Юрий ЛуценкоАнатолий ГриценкоУкраинаВ мире
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