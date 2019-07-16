Экс-министр обороны Украины потребовал арестовать генпрокурора Луценко

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Экс-министр обороны Украины и глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко потребовал арестовать украинского генерального прокурора Юрия Луценко.

Гриценко прокомментировал информацию о том, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник вызвал Луценко на допрос как свидетеля по делу участника "евромайдана" Ивана Бубенчика.

"Я хотел бы, чтобы его пригласили в качестве подозреваемого, а еще лучше, чтобы сразу арестовали. Я объясняю почему. Это не шутки, когда генеральный прокурор через свою пресс-службу обнародует информацию о персональных данных детективов, работающих под прикрытием", – сказал Гриценко в эфире украинского телеканала ZIK.

По его словам, детективы рискуют своей жизнью и здоровьем и своих семей, раскрывая резонансные коррупционные дела стоимостью в миллиарды. Во всех цивилизованных странах им "дают легенды прикрытия и всеми способами защищают, а на Украине генеральный прокурор может их раскрывать".